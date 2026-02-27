Мы делаем то, что нужно нашим людям – Лукашенко о главном принципе Союзного государства
Тема, которая будет задавать тренды во всех сферах жизни в ближайшие годы. Речь о качестве в самом широком смысле этого слова. Товары и услуги высшей пробы, высокое качество политических решений, а значит, и качество нашей жизни.
Тренд на качество сегодня становится определяющим фактором в условиях жесткой глобальной конкуренции – и геополитической, и экономической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не только о репутации отдельных предприятий. Качество формирует устойчивость целых отраслей, конкурентоспособность стран и даже баланс сил на мировом рынке.
В Минске прошло заседание совместной коллеги Госстандарта и Росстандарта.
Минск и Москва, и, что важно, сообща и согласованно, стоят союзную политику на простом, но очень важном принципе: все принимаемые политические решения должны исходить из реальных потребностей людей. Именно на этом накануне во время заседания Высшего госсовета сделал акцент Александр Лукашенко.
Каждый новый проект в рамках Союзного государства должен иметь практическую отдачу. Один из самых наглядных примеров – возобновление пригородного железнодорожного сообщения без пересадок по маршрутам Смоленск – Витебск – Орша.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Расширению возможностей для граждан Союзного государства послужат запускаемые уже через несколько месяцев приграничные железнодорожные перевозки по маршрутам Витебск-Смоленск, Орша-Смоленск. Я часто отмечаю, при этом в адрес Михаила Владимировича Мишустина говорил, он часто говорит сегодня о том, что мы усилим, ускорим наше сотрудничество в плане перевозок. Как только вы ввели дополнительные ласточки, мы их так называем, у нас огромное количество, миллионы белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно. Наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут.
Все едут на восток, меньше, конечно, в Китай, больше в Москву, в Российскую Федерацию. Вот что значит идти от земли. Мы делаем то, что нужно нашим людям. Мы запланировали рассмотреть вопросы железнодорожного и прочего сообщения между соседними регионами. Это то, что надо. И вот тогда не надо никого уговаривать, быть в союзе или не быть в союзе. Надо делать вот эти шаги для людей.
Поезда комфортабельные, а цены – доступные: жители союзного приграничья должны иметь возможность свободно и удобно передвигаться. Ожидается, что движение будет организовано уже в апреле.
Борис Тихамиров, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Данный вид сообщений будет осуществляться электропоездами высокой комфортности с сохранением льготных тарифов, действующих на железной дороге для всех категорий граждан. Данным видом услуги жители приграничных регионов смогут воспользоваться уже в ближайшее время. Доехать можно будет данным видом транспорта быстрее и дешевле, чем на других видах транспорта.
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