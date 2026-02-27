Мы делаем то, что нужно нашим людям – Лукашенко о главном принципе Союзного государства

Тема, которая будет задавать тренды во всех сферах жизни в ближайшие годы. Речь о качестве в самом широком смысле этого слова. Товары и услуги высшей пробы, высокое качество политических решений, а значит, и качество нашей жизни. Тренд на качество сегодня становится определяющим фактором в условиях жесткой глобальной конкуренции – и геополитической, и экономической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не только о репутации отдельных предприятий. Качество формирует устойчивость целых отраслей, конкурентоспособность стран и даже баланс сил на мировом рынке. В Минске прошло заседание совместной коллеги Госстандарта и Росстандарта.

Минск и Москва, и, что важно, сообща и согласованно, стоят союзную политику на простом, но очень важном принципе: все принимаемые политические решения должны исходить из реальных потребностей людей. Именно на этом накануне во время заседания Высшего госсовета сделал акцент Александр Лукашенко. Каждый новый проект в рамках Союзного государства должен иметь практическую отдачу. Один из самых наглядных примеров – возобновление пригородного железнодорожного сообщения без пересадок по маршрутам Смоленск – Витебск – Орша.