ВРП Минской области достиг почти 55 млрд рублей по итогам 2025 года

По итогам 2025 года валовой региональный продукт Минской области достиг почти 55 миллиардов рублей, обеспечив темп роста к уровню 2025 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Миноблисполкоме подвели итоги социально-экономического развития.

Экономика области продемонстрировала достойный уровень чистой прибыли, которая составила почти 6 миллиардов рублей. А рентабельность превысила 9 %. Особое внимание – инвестиционной политике. В 2025 году удалось привлечь почти 14 миллиардов рублей. Значительный вклад в этот результат внесла инициатива «Один район – один проект». В рамках которой реализовано более 30 проектов и создано свыше тысячи 200 новых рабочих мест.

Денис Курленко, заместитель председателя Миноблисполкома:

Эта инициатива не заканчивается 2025-м годом. Она нашла продолжение и в региональной инициативе, где у нас 45 проектов на сумму без малого 2 миллиарда рублей. Полторы тысячи новых рабочих мест тоже ожидаем создания от реализации этой инициативы. Поставлена задача по увеличению за эту пятилетку удельного веса ВВП от туризма до 4,5%. Это тоже нужно понимать. И необходимо искать проекты в туристической сфере. Есть инициатива правительства по развитию туризма, поэтому здесь тоже мы собираем соответствующие проекты.

В текущей пятилетке в Минской области планируется реализовать около 200 инвестиционных проектов, которые должны стать драйверами дальнейшего экономического роста.