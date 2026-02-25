Тепличный комплекс по китайским технологиям – Пархомчик рассказал о проектах Брестской области на 2026-й

Запуск на полную мощность индустриальных парков в Пинске и Барановичах, развитие тепличных технологий и возведение производственных площадей для создания первого совместного белорусско-российского самолета. Эти приоритетные проекты должны стать драйверами экономического роста в Брестской области на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регион делает ставку на масштабные инвестпроекты. В индустриальном парке Пинска запустили уникальное производство пластиковых компонентов для аккумуляторов – по уровню автоматизации ему нет равных в стране. В Барановичах индустриальный парк уже приносит прибыль: 7 тысяч квадратных метров заняли три резидента. В 2026 году сдадут вторую очередь и начнут третью. Спрос превышает предложение – заявок больше, чем свободных площадей, поэтому отбор идет на конкурсной основе. Формат «промышленной гостиницы» выгоден малому и среднему бизнесу: государство дает льготы по налогам и аренде, а предприниматели сразу запускают производство без затрат на возведение цехов. На 558-м авиационном ремонтном заводе все идет четко по графику: здесь возводят предприятие по созданию первого белорусско-российского самолета «Освей». Планируется три корпуса – один уже готов. А под Брестом в марте стартует строительство высокотехнологичного тепличного комплекса по китайским технологиям. На первом этапе планируют построить теплицы поколения 5.0 на площади свыше полутора гектаров.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

В рамках нашего меморандума мы договорились, если все получается в течение этого года, мы еще 10 гектаров там же отдаем в Бресте до завершения этого вопроса. Китайцы услышали, что у нас есть еще одна площадка – она в разы превосходит по площадям. Пока находимся на переговорной стадии, хотя они готовы обсуждать вопросы ценообразования. Скажем, в 3,5-4 раза увеличить площади теплиц на территории Брестской области. Но подчеркиваю – это пока переговорный процесс.