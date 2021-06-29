«Мощный экономический потенциал России и Беларуси». Как прошёл первый день VIII Форума регионов?
Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. К работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит в формате онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. Есть и новшество – впервые прошло совместное заседание молодежных парламентов.
Об итогах первого дня расскажет Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Форум регионов Беларуси и России 8.0. День первый. В деловом календаре двух стран – это ключевое событие. Увы, в 2021 году, как и в прошлом, встречи проходят в формате онлайн. Однако это не помеха ни общению, ни подписанию новых соглашений. И этот день не исключение, он богат на события. Работа пяти профильных секций и встреча молодых парламентариев.
Мы с вами продолжаем нашу общую работу.
На полях большого форума молодежный – впервые. Из любопытного – встреча накануне Международного дня парламентаризма. А если от частного к общему – Форум регионов давно зарекомендовал себя как площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. А потому без сомнения можно сказать, что голос молодежи сегодня слышат.
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Восьмой раз мы собираем мощный экономический потенциал России и Беларуси.
Пусть и в формате видеоконференции. Уже доказано по результатам предыдущего форума – стороны умеют договариваться и онлайн. В 2021 году фишка белорусской стороны – каждая секция расположилась в знаковом месте.
Вместе ученые реализуют космические программы, создают наноматериалы. Будет продолжение проекта cуперкомпьютер «СКИФ». Его потенциал задействуют в моделировании лекарств для борьбы с COVID-19.
Идет работа и по цифровизации лесов, технологии онлайн следят за экологическим состоянием зеленого фонда. Но нужны кадры, причем готовить их нужно быстро – требование времени. Решить проблему помогают технопарки. В Беларуси их 18.
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Технопарк БНТУ стал еще одной локацией для дискуссий. Адаптация общества, экономики и промышленности к новым реалиям цифровизации. Ускоренное внедрение инноваций прежде всего в промышленности, чтобы производить конкурентоспособную продукцию. А высокотехнологичный, наукоемкий продукт на рынке – больше экспорт. Передовые технологии должны активнее войти и в другие сферы жизни.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодня мы все понимаем, что экономический рост, успешная конкуренция, наращивание экспортного потенциала любой страны невозможны без внедрения инноваций и без внедрения технологической модернизации. Поэтому, конечно, важной составляющей в этом аспекте является взаимодействие между регионами, между странами.
Интеграционные связи крепнут между регионами в торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном планах.
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Уже в первой половине дня подписаны и первые контракты. Среди тех, кто заключил коммерческие договоренности с партнерами из России на поставки продукции – БМЗ, «Бобруйскагромаш». Наши продукты питания давно пришлись по вкусу на соседнем рынке. И как итог – закрепили на деле очередное соглашение.
Гродненская область заключила сразу 25 соглашении с Республикой Башкортостан и Томской областью. Накануне пакет подписали партнеры, 29 июня документ по дипломатическим каналам передали в Беларусь.
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День богат на соглашения и, конечно, обсуждения тем насущных. К примеру, цифровизация в аспекте больших вызовов, которые сегодня на нас обрушились. Это пандемия, информационная война. И здесь важно находить точки соприкосновения. У наших стран научно-технический потенциал не дремлет. И, что важно, позволяет занять ведущие позиции в мире в сфере цифровых технологий.
67 программ по разработке новых технологий и созданию инновационной продукции. Именно столько реализовано Союзным государством с 2000 года. И говоря о цифровизации, нельзя упускать из виду права. Ведь в век технологий их влияние огромно как в масштабах одной страны, так и интеграций. И новые вызовы, ни для кого не секрет, требуют новых решений. Которые сегодня, впрочем, в повестке форумного дня.
Форум завершит свою работу 1 июля. Ожидается, что всего общая сумма соглашений превысит 800 миллионов долларов. Что же до планов грядущих, то 30 июня пройдет заседание Межпарламентской комиссии по межрегиональному сотрудничеству. Обсудят экономику Союзного государства и перспективы развития интеграции. А формула работы все эти годы проста – в основе взаимная выгода. Этот акцент партнерства сохраняется и сейчас.