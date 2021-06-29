«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?

Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключевой торговый партнёр. Владимир Караник рассказал, куда уходит половина экспорта Гродненской области

Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов. «57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства Вместе ученые реализуют космические программы, создают наноматериалы. Будет продолжение проекта «Суперкомпьютер «СКИФ». Его потенциал задействуют в моделировании лекарств для борьбы с COVID-19.

Идет работа и по цифровизации лесов. Технологии онлайн следят за экологическим состоянием зеленого фонда, но нужны кадры, причем готовить их нужно быстро – требование времени. Решить проблему помогают технопарки. В Беларуси их 18.