«Платформа, где все верифицировано». Зачем нужен единый реестр технопарков Беларуси и России?

Новости Беларуси. Площадка для укрепления интеграционных связей и подписания новых соглашений. 29 июня к работе приступил VIII Форум регионов Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевой торговый партнёр. Владимир Караник рассказал, куда уходит половина экспорта Гродненской области
Второй год подряд из-за пандемии встреча проходит онлайн. На сей раз акцент на научно-техническое сотрудничество в эпоху современных вызовов.
«57 программ научно-технического сотрудничества». Сергей Рачков о том, куда идёт треть бюджета Союзного государства
Вместе ученые реализуют космические программы, создают наноматериалы. Будет продолжение проекта «Суперкомпьютер «СКИФ». Его потенциал задействуют в моделировании лекарств для борьбы с COVID-19.
Идет работа и по цифровизации лесов. Технологии онлайн следят за экологическим состоянием зеленого фонда, но нужны кадры, причем готовить их нужно быстро – требование времени. Решить проблему помогают технопарки. В Беларуси их 18.
Сергей Щербаков, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Производственная база, удобные условия хозяйствования, то есть там пониженные ставки, легко работать. Основное к ним требование – это должна быть инновационная разработка. То, что мы делаем у нас в стране, то, что делают коллеги в России, мы теперь стараемся объединить. Создать единый реестр технопарков, единый реестр тех, кто в этих технопарках работает. Так, чтобы инвестор, который мог бы масштабировать, расширить эти работы, мог бы зайти на единую платформу, где все верифицировано, где это, условно говоря, не рекламные, маркетинговые материалы, а где действительно он может прийти, посмотреть, оценить и вложиться, если это ему интересно.