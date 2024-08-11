Связь прошлого и настоящего. При каких обстоятельствах зарождался проект Кургана Славы?

Ближний Восток и сегодня раскален до предела. В палестино-израильский конфликт, как в воронку, затягивает все больше стран. Кажется, что регион в шаге от полномасштабной войны. Хотя мы еще помним последствия Второй мировой. Хотелось, чтобы она стала последней в истории. По крайней мере мы для этого делаем все, что в наших силах. В том числе стараемся сохранить и передать память о тех событиях молодым поколениям.

На неделе Президент приехал на Курган Славы. Место символичное и сакральное. Именно здесь в 1944 году была разгромлена 105-тысячная группировка немецких войск и замкнулся «Минской котел», а наступательная операция «Багратион» стала триумфом советского военного искусства. Курган Славы сейчас на большой реконструкции, как и многие другие места памяти, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Полина Королева, политический обозреватель:

«С восторгом слежу, с какой скоростью Красная армия перемалывает боевую мощь врага», – так генерал Эйзенхауэр писал об операции «Багратион». Она и сегодня считается одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В результате был освобожден Минск, после – часть Прибалтики и восточные регионы Польши, открыт второй фронт. Операция, начатая на «белорусском балконе», позволила говорить, что Победа будет за Красной армией. Тем не менее цена за нее оказалась немалой. Безвозвратные потери составили более 178 тысяч человек, санитарные – в три раза больше. Про подвиг и тех, кто отдал за него жизнь, не забыли.

Курган Славы недалеко от Минска, пожалуй, самый известный. Насыпь высотой 35 метров (это считай 12-этажный дом) создавали всем миром. Еще до того, как к площадке начали стягивать технику, вереницей сюда потянулись люди – каждый с горстью земли с мест боев. Уже тогда стало очевидно, что Курган, посвященный «Минскому котлу», будет иметь более широкий смысл и станет всенародным.