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Замминистра промышленности Беларуси о VIII Форуме регионов Беларуси и России: объединение наших усилий – очень важный аспект сотрудничества

29 июня 2021 08:12
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Новости Беларуси. К работе приступает Форум регионов Беларуси и России. Первое мероприятие такого формата прошло еще в 2014-м в Минске. Затем форум принимали Сочи, Москва, Могилев и Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

VIII Форум регионов Беларуси и России. Какие проекты будут обсуждаться?

Замминистра промышленности Беларуси о VIII Форуме регионов Беларуси и России: объединение наших усилий – очень важный аспект сотрудничества-1

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:
Сегодня мы видим, что уровень сотрудничества очень высок. Если говорить про товары Республики Беларусь, то мы используем в составе наших продуктов более 50 % комплектующих производства Российской Федерации, поэтому уровень кооперации очень высок, и мы понимаем, что продолжать необходимо в том же духе. И цифровизация, и использование опыта Российской Федерации, объединение наших усилий – очень важные аспекты сотрудничества.

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Харитончик # Фотофакт

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