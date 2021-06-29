Замминистра промышленности Беларуси о VIII Форуме регионов Беларуси и России: объединение наших усилий – очень важный аспект сотрудничества

Новости Беларуси. К работе приступает Форум регионов Беларуси и России. Первое мероприятие такого формата прошло еще в 2014-м в Минске. Затем форум принимали Сочи, Москва, Могилев и Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Беларуси:

Сегодня мы видим, что уровень сотрудничества очень высок. Если говорить про товары Республики Беларусь, то мы используем в составе наших продуктов более 50 % комплектующих производства Российской Федерации, поэтому уровень кооперации очень высок, и мы понимаем, что продолжать необходимо в том же духе. И цифровизация, и использование опыта Российской Федерации, объединение наших усилий – очень важные аспекты сотрудничества.