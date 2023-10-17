Мохаммад Мохбер: «Надеемся, что, активизировав бартерные сделки, нам удастся достичь товарооборота в миллиард долларов»

День международных встреч у Президента. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел переговоры сначала с первым вице-президентом Ирана, а после – с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба разговора чрезвычайно важны в контексте событий, которые развиваются на Ближнем Востоке. Как заметил глава нашего государства – стрелы этого конфликта направлены на Иран силами США. И противостоять можно только сообща.
А в это время делегация из Ирана продолжала работу над двусторонними отношениями уже в Доме правительства. Во главе повестки – экономика. Товарооборот Беларуси и Ирана в 2022 году вырос втрое. В нынешнем году прибавил еще 25 %. По итогам переговоров на бумаге и устно подтвердили: стороны готовы на большее.
Мохаммад Мохбер, первый вице-президент Ирана:
Присоединение Ирана к таким форматам, как БРИКС и ШОС, а также членство Беларуси в ЕАЭС подготовило почву к тому, чтобы мы могли резко наращивать экономические отношения между двумя странами, особенно в нашем регионе. Мы решили создать рабочую группу, которая обязана составить план-график для исполнения решений, чтобы подготовить официальный визит нашего президента в Беларусь. Надеемся, что, активизировав бартерные сделки, нам удастся достичь товарооборота в миллиард долларов.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Договорились об установке системы многоступенчатого контроля за выполнением договоренностей, а также ускорении реализации наиболее важных проектов, особенно в сферах промышленности, нефтехимии, фармацевтике.
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