Мохаммад Мохбер: «Надеемся, что, активизировав бартерные сделки, нам удастся достичь товарооборота в миллиард долларов»

День международных встреч у Президента. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел переговоры сначала с первым вице-президентом Ирана, а после – с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба разговора чрезвычайно важны в контексте событий, которые развиваются на Ближнем Востоке. Как заметил глава нашего государства – стрелы этого конфликта направлены на Иран силами США. И противостоять можно только сообща.

А в это время делегация из Ирана продолжала работу над двусторонними отношениями уже в Доме правительства. Во главе повестки – экономика. Товарооборот Беларуси и Ирана в 2022 году вырос втрое. В нынешнем году прибавил еще 25 %. По итогам переговоров на бумаге и устно подтвердили: стороны готовы на большее.