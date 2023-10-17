Лукашенко: Венесуэле и Беларуси необходимо выработать дорожную карту совместных действий

Президент Беларуси сегодня, 17 октября, также провел встречу с министром иностранных дел Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул, что странам необходимо выработать дорожную карту на ближайшую, среднесрочную или долгосрочную перспективу. Речь идет о перезапуске взаимоотношений с Венесуэлой. Активная работа по многим направлениям велась с 2000-х годов, однако ввиду отдельных причин в сотрудничестве наметилось торможение. Сегодня самое время развивать контакты, тем более, как подчеркнул Александр Лукашенко, узнавать друг друга вновь Минску и Каракасу не нужно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен сказать, что это очень вовремя. Я думаю, нам не надо знакомиться друг с другом. Не надо говорить о наших возможностях и возможностях Венесуэлы в нашем сотрудничестве. Мы знаем друг друга давно. И немало сделали в свое время для интенсификации взаимодействия. В силу определенных, внешних прежде всего, причин. У нас была какая-то пауза во взаимодействии. Чувствую, что нам нужно подвергнуть ревизии все те направления и вопросы сотрудничества, которые мы определяли еще со времен Уго Чавеса. Надо однозначно определиться, что мы должны и можем сделать для Венесуэлы. А что Венесуэла должна сделать в отношении Беларуси. Выработать соответствующий план, дорожную карту наших действий на ближайшую, среднесрочную, а может быть, и долгосрочную перспективы.