Глава МИД Венесуэлы рассказал о первых шагах во взаимодействии с Беларусью

День международных встреч у Президента. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел переговоры сначала с первым вице-президентом Ирана, а после – с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба разговора чрезвычайно важны в контексте событий, которые развиваются на Ближнем Востоке. Как заметил глава нашего государства – стрелы этого конфликта направлены на Иран силами США. И противостоять можно только сообща.

Быстрее всего оживать отношения стали в строительной и аграрной отраслях, но есть и интересы в энергетике, туризме. Накануне в МИДе говорили о надеждах на скорое восстановление прямого авиасообщения. После переговоров с Президентом глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы озвучил журналистам планы на ближайшее время.