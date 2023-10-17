Глава МИД Венесуэлы рассказал о первых шагах во взаимодействии с Беларусью
День международных встреч у Президента. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко провел переговоры сначала с первым вице-президентом Ирана, а после – с главой внешнеполитического ведомства Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба разговора чрезвычайно важны в контексте событий, которые развиваются на Ближнем Востоке. Как заметил глава нашего государства – стрелы этого конфликта направлены на Иран силами США. И противостоять можно только сообща.
Быстрее всего оживать отношения стали в строительной и аграрной отраслях, но есть и интересы в энергетике, туризме. Накануне в МИДе говорили о надеждах на скорое восстановление прямого авиасообщения. После переговоров с Президентом глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы озвучил журналистам планы на ближайшее время.
Иван Хиль Пинто, министр иностранных дел Венесуэлы:
Мы договорились осуществить перезапуск наших двусторонних отношений в торгово-экономической, промышленной сферах. И это мы намерены сделать в ближайшее время. В качестве первого шага, как мы анонсировали, в Минске состоится очередное заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Оно запланировано на 28-29 ноября. В этом заседании примут участие министры, министерства обеих стран, руководители предприятий. И в рамках мероприятия мы конкретно проговорим состояние дел и направления, по которым будем двигаться дальше.
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