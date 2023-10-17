Лукашенко – вице-президенту Ирана: если мы о чём-то договорились, это должно быть исполнено в срок

Потерять время из-за бюрократических вопросов нельзя, необходимо реализовывать ранее достигнутые договоренности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с первым вице-президентом Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломатическим отношениям между Минском и Тегераном уже 30 лет. За это время Александр Лукашенко посещал Иран трижды.

Последний визит состоялся в марте 2023 года. Эту рабочую поездку главы белорусского государства назвали переломным моментом и отправной точкой для построения более глубоких отношений. Прорыв случился после некоторого затишья во взаимодействии между странами. Об этом свидетельствует товарооборот. Если в 2021 году он достигал порядка 33 миллионов долларов, то в 2022 превысил показатель в 100 миллионов. Динамика роста есть и сегодня: за восемь месяцев текущего года наторговали уже на 62,5 миллиона долларов. Основные позиции экспорта – калийные удобрения и лесоматериалы. Тем не менее Александр Лукашенко нацеливает партнеров на более активную работу. Ведь санкции – это время действий. А ситуации, в которых находятся Беларусь и Иран, схожи. Как подчеркнул глава государства, нам интересен опыт Тегерана в противостоянии политики ограничений.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня что постоянно удивляет, что в ходе этих масштабных акций за этот период Иран нисколько не снизил свой уровень развития, а, наоборот, значительно прибавил. Во время моего визита в Иран мы договорились с президентом, что мы обязательно выработаем план действий на обозримые перспективы и на многие годы вперед, чтобы наш товарооборот и сотрудничество в целом развивались более успешно. Я не буду сегодня публично называть те вопросы, которые мы должны решить. Скажу в общем. Самое важное и главное, исходя из опыта отношений с Ираном, исходя из многих лет сотрудничества, я делаю вывод, что вашей и нашей бюрократии надо научиться очень оперативно работать. И если мы о чем-то договорились, это должно быть исполнено в срок. Самое главное для нас – это не санкции и давление, а время. И время это потерять в результате бюрократических препонов ни в коем случае нельзя. Тем более, что обстановка в мире накаляется. Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны, США и Запад, постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана. Наш ответ один: мы должны плотнее работать друг с другом, вместе сотрудничать, чтобы противостоять этим выпадам.