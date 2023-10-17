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Розничный товарооборот в Беларуси наращивает темпы роста – плюс 6,7% за 9 месяцев

17 октября 2023 17:03
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Новости Беларуси. Такая динамика свидетельствует о росте потребительской активности населения, что позволяет ритейлерам с оптимизмом смотреть в будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Розничный товарооборот в Беларуси наращивает темпы роста – плюс 6,7% за 9 месяцев-1

При этом продажи товаров белорусского производства в первом полугодии выросли до без малого 19 миллиардов рублей. Удельный вес белорусской продукции в товарообороте увеличился до 60,8 %. Таким образом был переломлен многолетний тренд падения доли отечественных товаров в продажах. Больше и чаще стали покупать наши белорусские свежие фрукты и овощи, керамическую плитку, средства бытовой химии, телевизоры и автомобили.

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# Торговля # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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