Новости Беларуси. Такая динамика свидетельствует о росте потребительской активности населения, что позволяет ритейлерам с оптимизмом смотреть в будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом продажи товаров белорусского производства в первом полугодии выросли до без малого 19 миллиардов рублей. Удельный вес белорусской продукции в товарообороте увеличился до 60,8 %. Таким образом был переломлен многолетний тренд падения доли отечественных товаров в продажах. Больше и чаще стали покупать наши белорусские свежие фрукты и овощи, керамическую плитку, средства бытовой химии, телевизоры и автомобили.