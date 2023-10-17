«Белнефетехим» и Министерство нефти Ирана подписали меморандум

Углубление сотрудничества Минска и Тегерана обсуждали в белорусском правительстве. Там был подписан меморандум между Министерством нефти Ирана и концерном «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил премьер-министр Беларуси, несмотря ни на какие трудности страны продолжают успешно взаимодействовать, а этот визит придаст еще большую динамику в реализации проектов в торгово-экономической сфере, промышленной кооперации, инвестиционном сотрудничестве, нефтехимии, фармацевтике, сельском хозяйстве и транспорте.