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«Белнефетехим» и Министерство нефти Ирана подписали меморандум

17 октября 2023 14:00
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Углубление сотрудничества Минска и Тегерана обсуждали в белорусском правительстве. Там был подписан меморандум между Министерством нефти Ирана и концерном «Белнефтехим», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белнефетехим» и Министерство нефти Ирана подписали меморандум-1

Как отметил премьер-министр Беларуси, несмотря ни на какие трудности страны продолжают успешно взаимодействовать, а этот визит придаст еще большую динамику в реализации проектов в торгово-экономической сфере, промышленной кооперации, инвестиционном сотрудничестве, нефтехимии, фармацевтике, сельском хозяйстве и транспорте.

# Беларусь-Иран # Экономика # Фотофакт

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