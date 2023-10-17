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Новости экономики за 17.10.2023

17 октября 2023 17:05
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжают расти промышленное производство и розничный товарооборот. Пекин расширяет доступ белорусских мясо-молочных продуктов на китайский рынок, а пищевые предприятия Орловской области России в поисках деловых партнеров в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

ПРОМПРОИЗВОДСТВО В СТРАНЕ ВЫРОСЛО НА 8,1 % ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Промышленный сектор страны по-прежнему драйвер роста белорусской экономики – за девять месяцев плюс 8,1 %. Предприятия Минпрома увеличили объем производства продукции до 136 миллиардов 100 миллионов рублей. Наибольший рост отмечен в обрабатывающей промышленности – почти 9,7 %.

Новости экономики за 17.10.2023-1

В отрасли наблюдаются подъем производственных и финансовых показателей, увеличение вклада в ВВП, рост реальных заработных плат, занятости, улучшение состояния расчетов по кредитам и займам. Эффективность работы промышленного комплекса подтверждается финансовыми результатами. Мониторинг деятельности крупнейших госпредприятий показал рост рентабельности продаж и чистой прибыли.

ПЕКИН РАСШИРЯЕТ ДОСТУП БЕЛОРУССКИХ МЯСО-МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА КИТАЙСКИЙ РЫНОК

Уже 162 белорусских бренда получили разрешения на поставки продуктов питания в Китай. В 2023 году в Поднебесную стали больше продавать отечественных молока, шоколада, кондитерских изделий и мясных консервов.

Новости экономики за 17.10.2023-4

За восемь месяцев 2023 года объем импорта из Беларуси в Китай достиг 1,99 миллиарда долларов. Показатель увеличился на 65 %. Беларусь и Китай продолжают развивать производственную кооперацию, стимулировать создание на территории двух стран новых совместных предприятий в области машиностроения, сельскохозяйственного производства, энергетики, биотехнологий.

БУТБ ПОМОЖЕТ ПИЩЕВЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЙТИ ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ В БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ

Белорусская универсальная товарная биржа поможет пищевым предприятиям Орловской области найти деловых партнеров в Беларуси и за рубежом. Данная работа будет осуществляться в тесном взаимодействии с ассоциацией сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское качество», которая объединяет порядка 30 субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Новости экономики за 17.10.2023-7

В ближайшее время будет составлен перечень товарных позиций для реализации на рынках Беларуси и Орловской области с применением механизма биржевых торгов. В него войдет как готовая продукция, так и пищевое сырье, что позволит комплексно задействовать сбытовые и закупочные возможности биржевой платформы.

Розничный товарооборот в Беларуси наращивает темпы роста – плюс 6,7% за 9 месяцев. Подробнее здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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