Новости экономики за 17.10.2023

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают расти промышленное производство и розничный товарооборот. Пекин расширяет доступ белорусских мясо-молочных продуктов на китайский рынок, а пищевые предприятия Орловской области России в поисках деловых партнеров в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее об этом и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

ПРОМПРОИЗВОДСТВО В СТРАНЕ ВЫРОСЛО НА 8,1 % ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ

Промышленный сектор страны по-прежнему драйвер роста белорусской экономики – за девять месяцев плюс 8,1 %. Предприятия Минпрома увеличили объем производства продукции до 136 миллиардов 100 миллионов рублей. Наибольший рост отмечен в обрабатывающей промышленности – почти 9,7 %.