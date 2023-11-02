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Доля безналичных расчётов в Беларуси увеличилась на 40% за 3 года

02 ноября 2023 17:05
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Белорусы все чаще используют банковские карты, растет доля безналичных расчетов. Количество операций увеличилось более чем на 40 % за последние три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля безналичных расчётов в Беларуси увеличилась на 40% за 3 года-1

При этом доля карточек «Белкарт» в общем объеме карточного портфеля выросла почти до трети. Весной количество «пластика» в обороте достигло почти 18,5 миллиона единиц. Если учесть численность населения страны, то получается, что на каждого белоруса приходится в среднем по две банковские карты.

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# Банковские карты # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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