Доля безналичных расчётов в Беларуси увеличилась на 40% за 3 года

Белорусы все чаще используют банковские карты, растет доля безналичных расчетов. Количество операций увеличилось более чем на 40 % за последние три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом доля карточек «Белкарт» в общем объеме карточного портфеля выросла почти до трети. Весной количество «пластика» в обороте достигло почти 18,5 миллиона единиц. Если учесть численность населения страны, то получается, что на каждого белоруса приходится в среднем по две банковские карты.