Перцов о сотрудничестве с Костромской областью: есть надежда на то, что всё будет реализовано

С учетом данных рейтинга, не удивительно, что ближайшие соседи стремятся укреплять взаимодействие с нашей страной. Ведь деловые и дружеские отношения основываются, прежде всего, на доверии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Региональное сотрудничество – прочный фундамент, на котором строится Союзное государство Беларуси и России. Новые контакты и укрепление уже существующих связей позволяют нашим странам уверенно развиваться, невзирая на санкционное давление.

Среди проверенных партнеров – Костромская область. Делегация из этого российского региона в Минске уже несколько дней. Сотрудничество налажено по множеству направлений: торгово-экономическому, научно-техническому, социально-культурному. И сегодня на заседании совместной рабочей группы подвели промежуточные итоги года в разрезе программы, предусмотренной до 2025-го. В центре внимания – взаимодействие в сфере сельского хозяйства и поставки белорусской техники. Особенно гостей интересует лесозаготовительная техника «Амкодор». Она может стать достойной заменой европейским производителям.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси: Приехала достаточно представительная делегация, состоящая из администрации Костромской области, руководителей, первых лиц крупнейших предприятий. У нас есть надежда на то, что все то, что мы сегодня обсудили, зафиксировали в протоколе этого совещания, будет реализовано.

Юрий Маков, заместитель губернатора Костромской области России:

По итогам этого года у нас все соответствующие показатели достигнуты. За некоторым исключением – это все, что касается культурной составляющей. Культурная составляющая более сложная. Между нами порядка 1 000 километров и то, если по прямой. В этой логике все, что мы намечаем по обмену этими культурными вещами, они у нас иногда не срабатывают. Это правда, это признаем. С точки зрения экономического потенциала или экономического роста, мы наблюдаем этот рост.

Говорили и о транспорте пассажирском. Белорусские автобусы в регионе уже опробовали и остались довольны. Партию 300 штук область закупила в этом году. На очереди электробусы. Возможную поставку обсудили в ходе посещения предприятия.