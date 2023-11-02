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Экономический семинар «Беларусь – Азербайджан» прошёл в Баку

02 ноября 2023 17:05
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В числе национальных интересов Беларуси в экономической сфере диверсификация экспорта товаров и услуг, сбалансированность внешней торговли. Семинар «Азербайджан – Беларусь», основными темами которого стали инвестиции, торговля и логистика, прошел в Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономический семинар «Беларусь – Азербайджан» прошёл в Баку-1

Его организаторы – Национальный центр маркетинга и индустриальный парк «Великий камень» нацелены на решение нескольких задач. В том числе это поиск точек взаимодействия между бизнесом двух стран. В составе белорусской делегации – руководство консалтинговых и финансовых организаций, производственных и логистических компаний. Перспективными названы сферы сельского хозяйства и продовольствия, машиностроения, химической промышленности.

Больше новостей экономики за 2 ноября здесь.

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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