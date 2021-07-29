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«Известна история, почему не получилось реализовать проект». Роман Головченко посетил Светлогорский ЦКК

29 июля 2021 17:07
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Новости Беларуси. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат планирует производить микрокрепированную мешочную крафт-бумагу. Об этом 29 июля заявил заместитель генерального директора Юрий Бердович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Известна история, почему не получилось реализовать проект». Роман Головченко посетил Светлогорский ЦКК-1

Во время визита на предприятие с проектом ознакомился премьер-министр Роман Головченко. Уже в августе начнется подготовка площадки под строительство цеха мощностью 160 тысяч тонн в год. Ориентировочная стоимость проекта – 126 миллионов евро. Новая продукция будет экспортно ориентированной. Основным потребителем станут европейские и азиатские партнеры.

«Известна история, почему не получилось реализовать проект». Роман Головченко посетил Светлогорский ЦКК-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Самая первая задача – вывести его на проектную мощность в 400 тысяч тонн. Известна история, почему не получилось реализовать проект в установленные сроки. В настоящее время работа налажена, предприятие выпускает порядка 270 тысяч тонн.

«Известна история, почему не получилось реализовать проект». Роман Головченко посетил Светлогорский ЦКК-7

Сейчас комбинат наращивает объемы производства, приближаясь к выходу на проектную мощность. География экспортных поставок постоянно расширяется. В 2020 году были пробные поставки в Бразилию, Турцию, Сербию, в 2021-м – в Индонезию, ОАЭ. Ведущим импортером остается Китай, туда отгружают около 60 % от всех поставок.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Роман Головченко # Юрий Бердович # Фотофакт

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