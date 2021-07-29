«Известна история, почему не получилось реализовать проект». Роман Головченко посетил Светлогорский ЦКК

Новости Беларуси. Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат планирует производить микрокрепированную мешочную крафт-бумагу. Об этом 29 июля заявил заместитель генерального директора Юрий Бердович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время визита на предприятие с проектом ознакомился премьер-министр Роман Головченко. Уже в августе начнется подготовка площадки под строительство цеха мощностью 160 тысяч тонн в год. Ориентировочная стоимость проекта – 126 миллионов евро. Новая продукция будет экспортно ориентированной. Основным потребителем станут европейские и азиатские партнеры.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Самая первая задача – вывести его на проектную мощность в 400 тысяч тонн. Известна история, почему не получилось реализовать проект в установленные сроки. В настоящее время работа налажена, предприятие выпускает порядка 270 тысяч тонн.