Новости Беларуси. Лизинговая компания впервые на белорусском рынке предложила облигации в юанях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект пилотный, запущен с целью изучения спроса инвесторов. Ценные бумаги принял на хранение республиканский депозитарий в количестве 120 штук номинальной стоимостью 10 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей). Облигации рассчитаны на обращение в течение 20 лет, ставка доходности по ним – 12 %.