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Лизинговая компания впервые на белорусском рынке предложила облигации в юанях

29 июля 2021 14:23
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Новости Беларуси. Лизинговая компания впервые на белорусском рынке предложила облигации в юанях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лизинговая компания впервые на белорусском рынке предложила облигации в юанях -1

Проект пилотный, запущен с целью изучения спроса инвесторов. Ценные бумаги принял на хранение республиканский депозитарий в количестве 120 штук номинальной стоимостью 10 тысяч юаней (1,2 миллиона рублей). Облигации рассчитаны на обращение в течение 20 лет, ставка доходности по ним – 12 %.

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# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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