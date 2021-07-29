Новости экономики за 29.07.2021

Новости Беларуси. За счет чего белорусская биржевая площадка завоевывает популярность среди представителей зарубежного бизнеса, с какой целью Банку развития снова увеличили объем финансирования госпрограмм и в какие города возобновляет рейсы «Белавиа»? С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. СУММА ТРАНЗИТНЫХ СДЕЛОК НА БУТБ ВЫРОСЛА В 3,5 РАЗА С начала года сумма транзитных сделок, совершенных иностранными компаниями на Белорусской товарной бирже, выросла в 3,5 раза – до 4,5 миллиона долларов. Особенность этого вида сделок в том, что и продавец, и покупатель являются нерезидентами Беларуси. Чаще всего транзитные сделки заключались в секциях лесопродукции и промышленных и потребительских товаров.

Российские компании активно поставляли в Прибалтику и Польшу пиломатериалы хвойных пород. По секции сельхозпродукции была одна сделка, но на достаточно крупную сумму – 1,2 миллиона долларов. Контрагентами выступили две литовские компании – поставщик и потребитель рапсового масла. Очевидно, что белорусская биржевая площадка завоевывает популярность среди представителей зарубежного бизнеса, для которых первостепенное значение имеет минимизация рисков. Поэтому в дальнейшем прогнозируется рост доли транзитных сделок в биржевом товарообороте. «Белавиа» возобновляет полеты в Сочи и Краснодар БАНКУ РАЗВИТИЯ СНОВА УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСПРОГРАММ Банк развития за полгода профинансировал cвыше 700 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, в большинстве это проекты, связанные с пассажирскими и грузоперевозками. Далее идут производство и сфера торговли. Сегмент клиентов на две трети состоит из микробизнеса и индивидуальных предпринимателей. География финансирования охватывает практически всю территорию Беларуси за счет разветвленной сети банков-партнеров.

Банк развития также дополнительно выделит 200 миллионов рублей на закупку техники. В итоге общий объем финансирования госпрограмм и мероприятий в 2021 году увеличен до 1 миллиарда 240 миллионов рублей. Лизинговая компания впервые на белорусском рынке предложила облигации в юанях ЦЕНТРОБАНКИ ПО ВСЕМУ МИРУ ЗАКУПИЛИСЬ ЗОЛОТОМ Центробанки разных стран со всего мира во втором квартале активно закупились золотом. Резервы пополнили Таиланд, Венгрия, Индия, Узбекистан. Экономисты комментируют основные мотивы регуляторов желанием застраховаться от растущей инфляции.