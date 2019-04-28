Прямой эфир

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ

28 апреля 2019 16:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь продолжает нести убытки от некачественной российской нефти. НПЗ забили тревогу 19 апреля – в заборах сырья, поступающего из России по нефтепроводу «Дружба», было выявлено значительное превышение концентрации органических хлоридов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вопрос оказался настолько острым, что даже эксперты, которые поначалу обвиняли официальный Минск в излишней драматизации ситуации, были вынуждены признать проблему.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-1

Серьезность вопроса подтверждается и уровнем, на котором он поднимается. Александр Лукашенко обсудил проблему поставок некачественной нефти с Владимиром Путиным. Встреча глав государств состоялась на полях форума «Пояс и путь» в Китае. Об этом журналистам рассказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

«Вопрос будет расследован самым серьёзным образом». Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным поставки «грязной» нефти

Ну а пока всю неделю стороны проводили консультации и переговоры. Ключевые за истекший период состоялись с Минске и длились значительно дольше запланированного. С итогами – глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае

На некачественную российскую нефть отреагировала не только Беларусь – о приостановке прокачки сообщила сначала Польша, потом Украина, Чехия, Венгрия и другие страны. В «Транснефти» наличие проблемы признали практически сразу и заявили, что загрязнение сырья было умышленным. И пообещали провести расследование.

Путин пообещал при необходимости привлечь спецслужбы для расследования ситуации с ядовитой нефтью

Ядовитая российская нефть попала в крупнейший нефтепровод Евразии. А обнаружили ее именно наши специалисты.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-4

Плановые пробы российской нефти сорта Urals показали: сырье угрожает нашим заводам. «Черное золото» таит смертельную опасность – превышено содержание органических соединений хлора.

«Белнефтехим»: «Минимально это десятки миллионов долларов и может доходить до сотен»

Именно вместе с представителями «Транснефти» (компания занимается транспортировкой сырья) взяли пробы. Они согласились – это беда. Некачественное российское сырье в несколько десятков раз превышает нормальные показатели.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-7

ЧП произошло в конце прошлой недели. Труба-дело грозило для многих заводов Европы. Но фильтром стал Мозырский НПЗ.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

В итоге отрава все же попала на Мозырский НПЗ. Малой ее доли хватило, чтобы вывести из строя очень дорогостоящее оборудование.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-10

Причинно-следственную связь в том, что именно плохое российское сырье сказалось на работе завода, установила отдельная комиссия.

Директор физико-технического института НАН Беларуси: Мы пытаемся понять причину этих дефектов

Убытки – и только предварительные – десятки миллионов долларов. А грозили сотни миллионов долларов. Профессионально сработал концерн «Белнефтехим», оперативно среагировали заводы. Главный удар принял на себя Мозырский НПЗ. Оборону держит «Нафтан».

Белорусскую нефтянку – одну из самых прибыльных отраслей страны – ядовитая российская нефть могла просто слить в небытие.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-13

Артем Дудник, заместитель начальника производства:
Если бы мы перерабатывали подобное сырье, возникли бы проблемы с работой оборудования, с коррозионным износом. Так как сырье является довольно ядовитым, коррозионно-активным.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-16

На «Нафтане» немного выдохнули. Сберегли оборудование, но вынуждено сократили переработку в два раза. Но внутренний рынок не будет жаждать топлива.

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России
На самой крупной базе национального оператора нефтепродуктов резервуары заполнены. Как и требуется – пятисуточный запас.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно

Качество то же, что и было всегда. Белорусский бензин должен соответствовать 16 параметрам, дизтопливо – 17.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-19

За соблюдением ГОСТов следят на нефтеперерабатывающих заводах. Затем дважды проверяют на нефтебазах и еще раз – уже на АЗС. Петр Лущик 15 лет руководит СТО с национальным колоритом. Но не только из-за любви к белорусскому: как своя рубашка ближе к телу, так и отечественное топливо – для двигателя.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-22

Поэтому наш бензин можно встретить на автозаправках под разными брендами, а в других странах вообще любое топливо пытаются выдать за белорусское.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-25

Беларусь вынужденно сократила поставки востребованных нефтепродуктов даже на самые премиальные рынки. Это огромные потери для бюджета.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-28

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Предприятия продолжают работать на пониженных загрузках, это, конечно, очень тяжело. Тяжело технологически, установки не загружены. Плюс мы недополучаем выручки, это десятки миллионов долларов. А это значит, что страна недополучает пошлин и налогов.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-31

Спасительный круг для «Нафтана» – вторая труба. Так называемый «Северный поток» не очень-то и греет наши надежды. Во-первых, объемов хватит лишь новополоцкому предприятию. Во-вторых, труба только сюда и подведена. Но даже и ее партнеры используют не в полную мощь.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-34

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. Наши российские коллеги прекрасно понимают, что такое ядовитое сырье даже по техрегламенту запрещено перерабатывать. А сырье-то необходимо.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-37

Не было в истории отечественной нефтянки и таких колоссальных убытков из-за чужой расхлябанности, в которой убедилась вся Европа. Может, тогда надо требовать скидку на топливо, коль оно порой такое опасное?

«Риски и издержки достаточно большие». Эксперт о потерях Беларуси из-за некачественной российской нефти

Подсчет убытков из-за грязной российской нефти на обычном калькуляторе не проведешь. Нулей не хватит. Это на полуработающем «Нафтане», а что говорить про Мозырский НПЗ, где и объемы упали, и оборудование испортилось? А ведь деньги-то за качественное сырье заплачены заранее.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ-40

Специалисты говорят, причин несколько: либо кто-то из российских коллег помыл свои резервуары химией, либо нефтепереработчики используют чудо-средство, чтобы выжать все соки из народных недр. Что им до того, что соседняя страна может лишиться дорогостоящей, недавно модернизированной отрасли, а десятки тысяч человек – работы?

Для олигархического бизнеса госзаводы социально-ориентированного государства не друзья. Но и партнёры же так не поступают. «Отравленную нефть использовать нельзя производство остановить», – запятую тут нигде не поставишь. Пока многоточие и компенсация ущерба с очередью нулей.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Артем Дудник # Светлана Кунцевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Амбициозные планы. Витебская область одной из первых завершила сев яровых зерновых
27 апреля 2019 16:46

Амбициозные планы. Витебская область одной из первых завершила сев яровых зерновых

Путин пообещал при необходимости привлечь спецслужбы для расследования ситуации с ядовитой нефтью
27 апреля 2019 16:36

Путин пообещал при необходимости привлечь спецслужбы для расследования ситуации с ядовитой нефтью

Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае
27 апреля 2019 11:54

Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае