Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. О последствиях поставок «грязной» российской нефти – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Беларусь продолжает нести убытки от некачественной российской нефти. НПЗ забили тревогу 19 апреля – в заборах сырья, поступающего из России по нефтепроводу «Дружба», было выявлено значительное превышение концентрации органических хлоридов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вопрос оказался настолько острым, что даже эксперты, которые поначалу обвиняли официальный Минск в излишней драматизации ситуации, были вынуждены признать проблему.

Серьезность вопроса подтверждается и уровнем, на котором он поднимается. Александр Лукашенко обсудил проблему поставок некачественной нефти с Владимиром Путиным. Встреча глав государств состоялась на полях форума «Пояс и путь» в Китае. Об этом журналистам рассказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова. «Вопрос будет расследован самым серьёзным образом». Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным поставки «грязной» нефти Ну а пока всю неделю стороны проводили консультации и переговоры. Ключевые за истекший период состоялись с Минске и длились значительно дольше запланированного. С итогами – глава «Белнефтехима» Андрей Рыбаков. Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае На некачественную российскую нефть отреагировала не только Беларусь – о приостановке прокачки сообщила сначала Польша, потом Украина, Чехия, Венгрия и другие страны. В «Транснефти» наличие проблемы признали практически сразу и заявили, что загрязнение сырья было умышленным. И пообещали провести расследование. Путин пообещал при необходимости привлечь спецслужбы для расследования ситуации с ядовитой нефтью Ядовитая российская нефть попала в крупнейший нефтепровод Евразии. А обнаружили ее именно наши специалисты.

Плановые пробы российской нефти сорта Urals показали: сырье угрожает нашим заводам. «Черное золото» таит смертельную опасность – превышено содержание органических соединений хлора. «Белнефтехим»: «Минимально это десятки миллионов долларов и может доходить до сотен» Именно вместе с представителями «Транснефти» (компания занимается транспортировкой сырья) взяли пробы. Они согласились – это беда. Некачественное российское сырье в несколько десятков раз превышает нормальные показатели.

ЧП произошло в конце прошлой недели. Труба-дело грозило для многих заводов Европы. Но фильтром стал Мозырский НПЗ. «Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью В итоге отрава все же попала на Мозырский НПЗ. Малой ее доли хватило, чтобы вывести из строя очень дорогостоящее оборудование.

Причинно-следственную связь в том, что именно плохое российское сырье сказалось на работе завода, установила отдельная комиссия. Директор физико-технического института НАН Беларуси: Мы пытаемся понять причину этих дефектов Убытки – и только предварительные – десятки миллионов долларов. А грозили сотни миллионов долларов. Профессионально сработал концерн «Белнефтехим», оперативно среагировали заводы. Главный удар принял на себя Мозырский НПЗ. Оборону держит «Нафтан». Белорусскую нефтянку – одну из самых прибыльных отраслей страны – ядовитая российская нефть могла просто слить в небытие.

Артем Дудник, заместитель начальника производства:

Если бы мы перерабатывали подобное сырье, возникли бы проблемы с работой оборудования, с коррозионным износом. Так как сырье является довольно ядовитым, коррозионно-активным.

На «Нафтане» немного выдохнули. Сберегли оборудование, но вынуждено сократили переработку в два раза. Но внутренний рынок не будет жаждать топлива. «Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

На самой крупной базе национального оператора нефтепродуктов резервуары заполнены. Как и требуется – пятисуточный запас. Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно Качество то же, что и было всегда. Белорусский бензин должен соответствовать 16 параметрам, дизтопливо – 17.

За соблюдением ГОСТов следят на нефтеперерабатывающих заводах. Затем дважды проверяют на нефтебазах и еще раз – уже на АЗС. Петр Лущик 15 лет руководит СТО с национальным колоритом. Но не только из-за любви к белорусскому: как своя рубашка ближе к телу, так и отечественное топливо – для двигателя.

Поэтому наш бензин можно встретить на автозаправках под разными брендами, а в других странах вообще любое топливо пытаются выдать за белорусское.

Беларусь вынужденно сократила поставки востребованных нефтепродуктов даже на самые премиальные рынки. Это огромные потери для бюджета.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Предприятия продолжают работать на пониженных загрузках, это, конечно, очень тяжело. Тяжело технологически, установки не загружены. Плюс мы недополучаем выручки, это десятки миллионов долларов. А это значит, что страна недополучает пошлин и налогов.

Спасительный круг для «Нафтана» – вторая труба. Так называемый «Северный поток» не очень-то и греет наши надежды. Во-первых, объемов хватит лишь новополоцкому предприятию. Во-вторых, труба только сюда и подведена. Но даже и ее партнеры используют не в полную мощь.

Мгновенная коррозия, нарушение безопасности, поломка оборудования. Наши российские коллеги прекрасно понимают, что такое ядовитое сырье даже по техрегламенту запрещено перерабатывать. А сырье-то необходимо.

Не было в истории отечественной нефтянки и таких колоссальных убытков из-за чужой расхлябанности, в которой убедилась вся Европа. Может, тогда надо требовать скидку на топливо, коль оно порой такое опасное? «Риски и издержки достаточно большие». Эксперт о потерях Беларуси из-за некачественной российской нефти Подсчет убытков из-за грязной российской нефти на обычном калькуляторе не проведешь. Нулей не хватит. Это на полуработающем «Нафтане», а что говорить про Мозырский НПЗ, где и объемы упали, и оборудование испортилось? А ведь деньги-то за качественное сырье заплачены заранее.