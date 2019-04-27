Путин пообещал при необходимости привлечь спецслужбы для расследования ситуации с ядовитой нефтью

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на скорейшее урегулирование вопроса с поставкой качественной нефти. Посодействовать этому пообещал Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказала глава Администрации Президента Наталья Кочанова, встреча лидеров двух стран состоялась в Китае. Продолжают переговоры и сами нефтяники. Накануне вечером завершилось четырехстороннее обсуждение. Кроме белорусов и россиян, в них приняли участие украинцы и поляки. Целью встречи, впрочем, было решение технических вопросов.

Кто и как загрязнил нефтепровод – этим вопросом теперь занимаются силовые структуры. «Транснефть» ответственной за инцидент назвала компанию «Самаратранснефть-терминал». Правда, в самой компании уже заявили: узел слива, через который, собственно, и произошел вброс ядовитого для оборудования компонента, уже пару лет как продан. Корпоративное расследование продолжится. Скорее всего, куда интенсивнее после того, как Владимир Путин пообещал: если понадобится даже привлекут спецслужбы.

Ситуацию с ядовитой нефтью, находясь в Китае, с Владимиром Путиным обсудил Александр Лукашенко. Белорусские нефтяники всю неделю пытались ускорить процесс, ведь потери несут не только заводы, операторы, но и бюджет страны. А это сотни миллионов долларов.

Российский лидер обнадежил скорейшим урегулированием вопроса. Внимание политиков к той или иной проблеме не раз уже доказывало свою эффективность. «Вопрос будет расследован самым серьёзным образом». Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным поставки «грязной» нефти Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае А между тем накануне вечером завершились переговоры с представителями «Транснефти». Инициатором были белорусы, но состав собрался расширенный. Помимо нефтяников, члены правительства. Приехали также украинцы и поляки, ранее они приняли решение остановить транзит по нефтепроводу «Дружба».

Переговоры были сложными, длились гораздо дольше запланированного. По итогам к журналистам вышли представители российской и белорусской стороны. Сразу обозначили: на встрече обсуждались исключительно технические вопросы. И главной целью на данном этапе было найти решение – как вывести работу на прежний уровень, вернуть прежние объемы.

Павел Сорокин, заместитель министра энергетики России:

Было принято решение о согласовании дорожной карты по устранению последствий, т.е о превышении данного соединения и о плане выхода на нормативные показатели. Мы будем работать над тем, чтобы избежать в дальнейшем ухудшения качественных показателей. Будем работать как с нормативной базой, так и с компаниями-партнерами на всем участке, чтобы обеспечить стабильность поставок.

Несмотря на выходные и праздничные дни переговоры продолжатся. Технические вопросы по очистке нефтепровода, откачке ядовитого сырья, поставкам качественной нефти предстоит решать в связке. РЖД согласна выделить цистерны для перевозки. Возможно, по железной дороге качественная нефть придет в Мозырь.