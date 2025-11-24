Свыше 300 тыс. деревьев и почти 380 тыс. кустарников высажено в Беларуси в Год благоустройства

В Год благоустройства белорусы активно включились в наведение порядка на земле. Что касается озеленения, то всего в стране высадили свыше 304 тысяч деревьев и 377 тысяч кустарников, а также 30 миллионов цветов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидером стала Брестская область. Там за 9 месяцев появилось более 94 тысяч насаждений. А вот по количеству цветов на первом месте Минск – свыше 10 миллионов. С января по сентябрь более миллиона белорусов сделали вклад в финансирование мероприятий по озеленению. Всего удалось собрать более 19 миллионов рублей. В планах на будущий год высадить в стране почти 29 тысяч гектаров новых лесов.