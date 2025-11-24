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Свыше 300 тыс. деревьев и почти 380 тыс. кустарников высажено в Беларуси в Год благоустройства

24 ноября 2025 06:31
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В Год благоустройства белорусы активно включились в наведение порядка на земле. Что касается озеленения, то всего в стране высадили свыше 304 тысяч деревьев и 377 тысяч кустарников, а также 30 миллионов цветов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 300 тыс. деревьев и почти 380 тыс. кустарников высажено в Беларуси в Год благоустройства-2

Лидером стала Брестская область. Там за 9 месяцев появилось более 94 тысяч насаждений. А вот по количеству цветов на первом месте Минск – свыше 10 миллионов. С января по сентябрь более миллиона белорусов сделали вклад в финансирование мероприятий по озеленению. Всего удалось собрать более 19 миллионов рублей. В планах на будущий год высадить в стране почти 29 тысяч гектаров новых лесов. 

# Год благоустройства

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