500 дней до 500-летия! Мирский замок начинает обратный отсчёт к своему большому юбилею

500 дней до 500-летия! Мирский замок начинает обратный отсчет к своему большому юбилею, который отметит в апреле 2027 года. Старт проекту будет дан сегодня, 24 ноября, символическим выстрелом из замковой пушки. Впереди целая серия мероприятий, посвященных истории замка и его владельцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В проект «500 дней до 500-летия» войдет и открытие реконструируемого сейчас итальянского парка. Завершить работы планируется в 2026 году. Затем они начнутся в пейзажном парке. Основные вехи в истории Мирского замка, начиная с XVI века и до наших дней, будут собраны в книге-летописи, которую издадут к юбилею.

Мирский замок, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, сочетает в себе стили готики, ренессанса и барокко. Он является уникальным для Европы сооружением. Кроме самого замка, где сегодня расположены музей и отель, комплекс включает итальянский сад, английский парк, пруд и часовню-усыпальницу князей Святополк-Мирских.