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Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае

27 апреля 2019 11:54
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Новости Беларуси. 26 апреля в Минске завершились переговоры с участием российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Участие в них приняли представители Польши и Украины. Эти страны также оказались заложниками сырьевой проблемы.

Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае-1

В концерне «Белнефтехим» ожидают, что восстановление работы белорусских НПЗ и экспорта нефтепродуктов в полном объеме произойдёт в мае.

Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае-4

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Если говорить об удовлетворенности в полном объеме, она наступит тогда, когда, во-первых, технически у нас будет нормализована ситуация по всем направлениям: от нефтепереработки до транзита. Безусловно, будут выработаны все необходимые компенсационные механизмы для того, чтобы войти в нормальные экономические параметры как на уровне субъектов хозяйствования, так и на уровне стран.

Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае-7

Переговоры будут продолжаться. В ближайшее время предстоит решить многие технические вопросы. Есть вероятность, что на мозырский НПЗ качественное сырье доставят по железной дороге. Потери от поставок ядовитой нефти и неполной загрузки НПЗ, несут сами заводы, операторы, а также бюджет страны.

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# Добыча нефти # Экономика # Андрей Рыбаков # Фотофакт

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