Восстановление работы белорусских НПЗ в полном объёме может произойти в мае

Новости Беларуси. 26 апреля в Минске завершились переговоры с участием российской стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Загрязнение нефтепровода «Дружба» было умышленным – к такому выводу пришли в «Транснефти». Подробности Участие в них приняли представители Польши и Украины. Эти страны также оказались заложниками сырьевой проблемы.

В концерне «Белнефтехим» ожидают, что восстановление работы белорусских НПЗ и экспорта нефтепродуктов в полном объеме произойдёт в мае.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

Если говорить об удовлетворенности в полном объеме, она наступит тогда, когда, во-первых, технически у нас будет нормализована ситуация по всем направлениям: от нефтепереработки до транзита. Безусловно, будут выработаны все необходимые компенсационные механизмы для того, чтобы войти в нормальные экономические параметры как на уровне субъектов хозяйствования, так и на уровне стран.