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«Вопрос будет расследован самым серьёзным образом». Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным поставки «грязной» нефти

27 апреля 2019 11:46
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным проблему поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ. Об этом сообщила глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Наталья Кочанова находится в Новополоцке. Здесь в открытом акционерном обществе «Нафтан» рассматриваются результаты финансово-хозяйственной деятельности, состояние рынков нефтепродуктов и выполнение инвестиционных проектов. Как рассказала Наталья Кочанова, российский лидер пообещал, что инцидент будет серьезным образом расследован.

«Вопрос будет расследован самым серьёзным образом». Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным поставки «грязной» нефти -1

Напомним, 26 апреля представители «Транснефти» сделали заявление, что сырье умышленно было загрязнено хлоридами. Произошло это на частном терминале, где работают несколько мелких компаний. По факту возбуждено уголовное дело. К расследованию при необходимости будут привлечены спецслужбы – заявил Президент России.

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Тем временем, от транзита некачественной нефти отказались Польша с Германией, а также Украина, Словакия, Чехия и Венгрия. Белорусские НПЗ снизили загрузку вдвое. Белорусская сторона надеется, что содействие Владимира Путина позволит решить вопрос в кратчайшие сроки.

«Вопрос будет расследован самым серьёзным образом». Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным поставки «грязной» нефти -4

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Вчера состоялась встреча Александра Григорьевича с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который четко сказал о том, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, ему будет дана принципиальная оценка. Мы надеемся, что все вопросы должны быть урегулированы, исходя из заверений Российской Федерации.

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# Добыча нефти # Экономика # Наталья Кочанова # Фотофакт

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