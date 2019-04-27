«Вопрос будет расследован самым серьёзным образом». Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным поставки «грязной» нефти

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным проблему поставки некачественной нефти на белорусские НПЗ. Об этом сообщила глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белнефтехим оценил недополученную в апреле выручку в 100 миллионов долларов

Наталья Кочанова находится в Новополоцке. Здесь в открытом акционерном обществе «Нафтан» рассматриваются результаты финансово-хозяйственной деятельности, состояние рынков нефтепродуктов и выполнение инвестиционных проектов. Как рассказала Наталья Кочанова, российский лидер пообещал, что инцидент будет серьезным образом расследован.