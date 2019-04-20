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«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

20 апреля 2019 16:54
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Новости Беларуси. Ущерб – десятки, а то и сотни миллионов долларов. Белорусские НПЗ пытаются минимизировать последствия: уже несколько дней по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах превышает допустимые значения во много раз. Некачественное сырье удалось локализовать, однако белорусским предприятиям пришлось выступить фильтром. Корреспондент Екатерина Жилянина разбиралась в ситуации.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-1

Первыми некачественное сырье получили в Мозыре. Местный НПЗ – стартовое для нас звено в маршруте нефтепровода. Тревогу наш оператор «Гомельтранснефть Дружба» забил несколько дней назад. Пробы показали высочайшее содержание хлора. Превышение было таким, что дорогостоящее оборудование могло стремительно и надолго выйти из строя.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-4

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
Отдельные пробы показывали превышение в 100 раз. Опасность данного вещества заключается в высокой коррозионной агрессивности. Так же возможна забивка отдельного теплообменного оборудование, отравление катализаторных дорогостоящих систем. Исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении – то это минимально десятки миллионов долларов, и может исчисляться многими сотнями.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-7

Действовать нужно было быстро. Некачественное сырье локализовали. Сейчас на предприятии продолжают работать эксперты. В товарное топливо опасная смесь не поступает. Его изымают из процесса, так что готовый продукт по-прежнему высокого качества. Но для того, чтобы не пострадали потребители, предприятию пришлось взять удар на себя.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-10

Виталий Павлов, генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ:
С нашей стороны на заводе организован усиленный контроль за состоянием технологического оборудования, за ведением технологического режима с целью принятия оперативных мер. Увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-13

Скорость движения нефти по трубопроводу, к счастью, невысока. До следующего пункта назначения – новополоцкого «Нафтана» – некачественное сырье еще не успело дойти. Сразу же приняли решение о снижении загрузки на 50 %. Это позволит подготовиться к минимизации последствий в Новополоцке. Пробы поступающего сырья продолжают брать ежечасно.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-16

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Мы предполагаем, что эта нефть с воскресенья на понедельник поступит уже на наш узел учета. Для завода это катастрофа. Мы можем потерять не один десяток миллионов долларов с возможной остановкой в принципе предприятия в целом. Приято решение о снижении загрузки, начиная с сегодняшнего дня, для того, чтобы мы, имя определенные запасы и определенный подход к качественной нефти, смогли максимальное количество дней проработать.

Мы надеемся на то, что наши российские партнеры урегулируют эти вопросы. Времени осталось весьма мало. В течение нескольких дней этот вопрос надо решать.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-19

Оценить ущерб пока сложно. Специфика производства такова, что последствия повреждения оборудования могут давать о себе знать в течение длительного время. Кроме того, недополученные объемы предстоит компенсировать.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-22

Официального ответа от российских партнеров пока нет. Зато одно из информационных агентств опубликовало комментарий представителя «Транснефти». Устранить распространение некачественной нефти якобы должны в ближайшие дни – понедельник-вторник (22-23 апреля). По этому участку нефтепровода сырье получает не только белорусские заводы. Далее нефть идет на запад, через Польшу в Германию, и через Украину – в Венгрию и Словакию. Западных партнеров Беларусь также проинформировала о возможной опасности.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-25

Наши заводы, по сути, стали фильтром для некачественного российского сырья. О компенсации объемов недополученной нефти и причиненного ущерба разговор еще предстоит. «Белнефтехим» настаивает на встрече с российской стороной.

И хотя наша страна столкнулась с такой проблемой впервые, на Западе нарекания на сорт нефти Urals продолжаются несколько лет. В чем причина – однозначного ответа пока нет.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-28

Эксперты выдвигают две версии. Если упростить профессиональную терминологию, то первое – опасный компонент мог содержаться в пластовых водах, то есть попасть в экспортируемое сырье еще на стадии добычи. И второй вариант – он оказался в смеси позже, в процессе обработки (распределения, транспортировки) как поглотитель сероводорода.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-31

Нашли ли источник проблемы россияне? Официальной информации нет. Неизвестно также, знали ли в «Транснефти» о проблеме до того, как белорусы забили тревогу. Между тем, нефтеперерабатывающие заводы, которые временно остались без сырья и могли серьезно пострадать, занимают ведущие позиции по вкладу в ВВП страны. В такой ситуации еще более дальновидным выглядит требование Президента о скорейшей модернизации НПЗ и о покупке сырья на мировой бирже.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью-34

# Беларусь-Россия # Экономика # Андрей Рыбаков # Виталий Павлов # Александр Демидов # Фотофакт

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