«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Новости Беларуси. Ущерб – десятки, а то и сотни миллионов долларов. Белорусские НПЗ пытаются минимизировать последствия: уже несколько дней по нефтепроводу «Дружба» из России поступает некачественная нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Содержание хлорорганических соединений в отдельных пробах превышает допустимые значения во много раз. Некачественное сырье удалось локализовать, однако белорусским предприятиям пришлось выступить фильтром. Корреспондент Екатерина Жилянина разбиралась в ситуации.

Первыми некачественное сырье получили в Мозыре. Местный НПЗ – стартовое для нас звено в маршруте нефтепровода. Тревогу наш оператор «Гомельтранснефть Дружба» забил несколько дней назад. Пробы показали высочайшее содержание хлора. Превышение было таким, что дорогостоящее оборудование могло стремительно и надолго выйти из строя.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

Отдельные пробы показывали превышение в 100 раз. Опасность данного вещества заключается в высокой коррозионной агрессивности. Так же возможна забивка отдельного теплообменного оборудование, отравление катализаторных дорогостоящих систем. Исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении – то это минимально десятки миллионов долларов, и может исчисляться многими сотнями.

Действовать нужно было быстро. Некачественное сырье локализовали. Сейчас на предприятии продолжают работать эксперты. В товарное топливо опасная смесь не поступает. Его изымают из процесса, так что готовый продукт по-прежнему высокого качества. Но для того, чтобы не пострадали потребители, предприятию пришлось взять удар на себя.

Виталий Павлов, генеральный директор ОАО «Мозырский НПЗ:

С нашей стороны на заводе организован усиленный контроль за состоянием технологического оборудования, за ведением технологического режима с целью принятия оперативных мер. Увеличена подача реагентов, которые способствуют снижению коррозионного износа.

Скорость движения нефти по трубопроводу, к счастью, невысока. До следующего пункта назначения – новополоцкого «Нафтана» – некачественное сырье еще не успело дойти. Сразу же приняли решение о снижении загрузки на 50 %. Это позволит подготовиться к минимизации последствий в Новополоцке. Пробы поступающего сырья продолжают брать ежечасно.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Мы предполагаем, что эта нефть с воскресенья на понедельник поступит уже на наш узел учета. Для завода это катастрофа. Мы можем потерять не один десяток миллионов долларов с возможной остановкой в принципе предприятия в целом. Приято решение о снижении загрузки, начиная с сегодняшнего дня, для того, чтобы мы, имя определенные запасы и определенный подход к качественной нефти, смогли максимальное количество дней проработать. Мы надеемся на то, что наши российские партнеры урегулируют эти вопросы. Времени осталось весьма мало. В течение нескольких дней этот вопрос надо решать.

Оценить ущерб пока сложно. Специфика производства такова, что последствия повреждения оборудования могут давать о себе знать в течение длительного время. Кроме того, недополученные объемы предстоит компенсировать.

Официального ответа от российских партнеров пока нет. Зато одно из информационных агентств опубликовало комментарий представителя «Транснефти». Устранить распространение некачественной нефти якобы должны в ближайшие дни – понедельник-вторник (22-23 апреля). По этому участку нефтепровода сырье получает не только белорусские заводы. Далее нефть идет на запад, через Польшу в Германию, и через Украину – в Венгрию и Словакию. Западных партнеров Беларусь также проинформировала о возможной опасности.

Наши заводы, по сути, стали фильтром для некачественного российского сырья. О компенсации объемов недополученной нефти и причиненного ущерба разговор еще предстоит. «Белнефтехим» настаивает на встрече с российской стороной. И хотя наша страна столкнулась с такой проблемой впервые, на Западе нарекания на сорт нефти Urals продолжаются несколько лет. В чем причина – однозначного ответа пока нет.

Эксперты выдвигают две версии. Если упростить профессиональную терминологию, то первое – опасный компонент мог содержаться в пластовых водах, то есть попасть в экспортируемое сырье еще на стадии добычи. И второй вариант – он оказался в смеси позже, в процессе обработки (распределения, транспортировки) как поглотитель сероводорода.