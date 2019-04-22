«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Новости Беларуси. Российская нефть с превышением хлорорганики вылилась в проблему для Мозырского НПЗ. Сегодня, 22 апреля, специалисты обнаружили коррозионный износ оборудования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что именно плохое сырье сказалось на работе завода, установила отдельная комиссия. Поставщик так называемой «грязной нефти» свою вину признал. За развитием ситуации следит корреспондент Евгений Пустовой.

Как ложка дегтя портит целую бочку меда, так превышение хлорорганики вывело из строя дорогостоящее современное оборудование на Мозырском НПЗ. Из-за некачественной российской нефти сорта Urals коррозия разрушила теплообменные трубки воздушного холодильника всего-то за пару дней. Но последствия могли бы быть еще хуже.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

Опасность заключается в высокой агрессивности коррозии, коррозионной агрессивности. Также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования. Ну и отравление катализаторных дорогостоящих систем. Исходя из уникальности данного оборудования, его ремонт по времени будет занимать от полугода и больше. Если говорить о денежном выражении, то это минимально десятки миллионов долларов и может исчисляться многими сотнями. «Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Мозырский НПЗ стал для Европы своеобразным фильтром. Из единого нефтепровода суррогатное российское сырье могло вылиться в «дело-трубу» для переработчиков Польши, Германии, Словакии, Венгрии и Украины. Белорусские заводы сокращают переработку и приостанавливают экспорт нефтепродуктов. А это потери для бюджета. Хотя мера временная и обязательства пред контрагентами выполним. Но теперь главное – обеспечить внутренний рынок.

Игорь Ляшенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Сейчас идет посевная, топливо востребовано как никогда, и достаточно востребован наш продукт сегодня на экспортных рынках. Цены сегодня пиково высокие. Поэтому мы здесь имеем как экономические, так и технические издержки. С техническими издержками предприятия определятся в момент капремонта, в августе-сентябре мы это всё обсчитаем. Мы очень надеемся и не сомневаемся в профессионализме действий «Транснефти». Они заверили меня, что они предпринимают все действия по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванию более качественной нефти.

Сейчас внутри нефтепровода «Дружба» – более 700 тысяч тонн некачественного российского сырья, в 20 раз превышающего нормальные показатели. Кроме белорусского участка, так называемой «грязной нефтью» заполнена труба от Самары до Унечи. А это без малого 1,5 тысячи километров нефтепровода. Но сейчас ситуация под контролем.

Андрей Рыбаков:

С нефтеперерабатывающих заводов – как «Нафтана», так и Мозыря – выходит высококачественный, соответствующий всем стандартам продукт – топливо: бензин, дизель и так далее. Фактически наши заводы сегодня превратились в фильтры тех негативны моментов, которые присутствуют в нефти. На Мозырском НПЗ подчеркивают: проблема есть, но на качестве и ассортименте выпускаемой продукции это не отразится. Сегодня на заводе действовали быстро и четко. Усилили контроль, увеличили подачу реагентов, которые способствуют снижению коррозийного износа. Но один из объектов пришлось все-таки остановить. В Мозыре сработали оперативно. В Новополоцке – на опережение.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Принято решение по снижению загрузки для того, чтобы мы, имея определенные запасы и определенный подход к качественной нефти, смогли максимальное количество дней проработать. Мы надеемся на то, что наши российские партнеры урегулируют эти вопросы. Времени осталось весьма мало.