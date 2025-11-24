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В ЕС растёт число людей, находящихся на грани бедности

24 ноября 2025 07:15
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В Европейском союзе растет число людей, находящихся на грани бедности и социальной изоляции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЕС растёт число людей, находящихся на грани бедности-2

По данным Евростата, в 2024 году таких оказалось более 93 миллионов человек – это каждый пятый житель ЕС. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Болгарии. Следом идут Румыния, Греция, Испания и Литва. Экономисты связывают рост бедности с инфляцией и замедлением экономики. 

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, Евросоюзу придется усиливать меры социальной поддержки, чтобы избежать углубления кризиса. Растущее неравенство угрожает стабильности и усиливает недоверие к институтам власти.

# Европейский союз # Кризис в ЕС

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