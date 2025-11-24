В ЕС растёт число людей, находящихся на грани бедности

В Европейском союзе растет число людей, находящихся на грани бедности и социальной изоляции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Евростата, в 2024 году таких оказалось более 93 миллионов человек – это каждый пятый житель ЕС. Наиболее сложная ситуация наблюдалась в Болгарии. Следом идут Румыния, Греция, Испания и Литва. Экономисты связывают рост бедности с инфляцией и замедлением экономики.

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, Евросоюзу придется усиливать меры социальной поддержки, чтобы избежать углубления кризиса. Растущее неравенство угрожает стабильности и усиливает недоверие к институтам власти.