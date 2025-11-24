Число депортаций из Германии выросло на 18 %. По данным местных СМИ, за 10 месяцев 2025 года иммиграционные службы выслали из страны около 20 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти ФРГ намерены активнее выдворять мигрантов, находящихся в стране без законных оснований, включая отправку в Сирию и Афганистан. Ускорение процедуры необходимо для разгрузки системы соцобеспечения. На уровне ЕС давление на нелегалов также усиливается.

19 стран Евросоюза потребовали нарастить депортацию граждан Афганистана. В 2024 году было принято более 20 тысяч решений о высылке, но реально покинули ЕС не более 500 человек.