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Число депортаций из Германии выросло на 18%

24 ноября 2025 07:14
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Число депортаций из Германии выросло на 18 %. По данным местных СМИ, за 10 месяцев 2025 года иммиграционные службы выслали из страны около 20 тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число депортаций из Германии выросло на 18%-2

Власти ФРГ намерены активнее выдворять мигрантов, находящихся в стране без законных оснований, включая отправку в Сирию и Афганистан. Ускорение процедуры необходимо для разгрузки системы соцобеспечения. На уровне ЕС давление на нелегалов также усиливается. 

19 стран Евросоюза потребовали нарастить депортацию граждан Афганистана. В 2024 году было принято более 20 тысяч решений о высылке, но реально покинули ЕС не более 500 человек.

# Германия

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