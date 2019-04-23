«Минимально это десятки миллионов долларов». Эксперты о том, сколько потеряет Беларусь из-за грязной российской нефти

Новости Беларуси. Из-за некачественной российской нефти Беларусь вынуждена была приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сумма ущерба пока не называется, однако специалисты заверяют, что счет может идти на сотни миллионов долларов. Ведь речь не только о приостановке экспорта, но и о повреждении дорогостоящего оборудования. Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти Для белорусских нефтяников это практически катастрофа. Есть признаки того, что ЧП произошло из-за банальной безалаберности российской стороны, когда нефть закачивалась в трубу.

На нефтепроводе «Дружба» постоянно проверяли. Не зря. Плановые пробы российской нефти сорта Urals показали: сырье угрожает нашим заводам. В нём превышено содержание органических соединений хлора. В некоторых пробах в 100 раз.

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:

Опасность заключается в высокой коррозионной активности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление катализаторных дорогостоящих систем. Ремонт по времени будет занимать от полугода и больше. Минимально это десятки миллионов долларов и может доходить до сотен.

Грязная нефть принадлежит российской компании «Транснефть». Её представителей пригласили на отбор проб, а руководству направили обращение: указать причины ухудшения качества сырья и срочно принять меры по её восстановлению. Но экстренные меры всё-таки вынуждены принимать именно наши заводы. С доводами белорусской стороны коллеги согласились.

Игорь Ляшенко, заместитль премьер-министра Беларуси:

Мы не сомневаемся в профессионализме действий «Транснефти». Они заверили меня, что предпринимают все действия по максимальной откачке нефти с повышенным содержанием хлорида и подмешиванием более качественной нефти.





На наших заводах заканчивается уникальная и дорогостоящая модернизация. А такое российское сырье способно «слить» всю нефтеперерабатывающую отрасль Беларуси. Как пример, на Мозырском НПЗ коррозия разрушила теплообменные трубки воздушного холодильника. Страшные убытки и даже угроза безопасности, но нашим специалистам всё-таки удалось минимизировать последствия.

Виталий Залесский, директор физико-технического института НАН Беларуси:

Видно, что внутри этих образцов присутствуют некие отложения, которые отдали на химический анализ в другие лаборатории. Мы видим, что есть течь, дефекты. Мы пытаемся понять причину этих дефектов. Причин может быть много: дефект трубки, дефект самого изделия, какое-то механическое или химическое воздействие той субстанции, которая была в нефти.

Главный удар принял на себя Мозырский НПЗ. Сейчас оборону держит «Нафтан». Чтоб сохранить оборудование белорусские заводы заметно сократили переработку нефти на Мозырском НПЗ с 27 до 18 тысячи тонн в сутки, на «Нафтане» – вообще в два раза.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Принято решение о снижении загрузки для того, чтобы мы, имея определенный запас качественной нефти, смогли максимальное количество дней проработать. Внутри нефтепровода «Дружба» – более 700 тысяч тонн некачественного российского сырья, также грязной нефтью заполнена российская труба протяженностью – 1,5 тысячи километров от Самары до Унечи.

Последствия могли быть ещё хуже. Катастрофы удалось избежать только благодаря профессионализму белорусских специалистов. Что называется, наша страна пострадала от недобросовестных партнеров. «Риски и издержки достаточно большие». Эксперт о потерях Беларуси из-за некачественной российской нефти Белорусский участок нефтепровода «Дружба» стал спасательным кругом для всей европейской нефтеперерабатывающей системы.

Если бы не белорусская бдительность, то суррогатное российское сырьё, как петля, парализовало бы работу переработчиков Польши, Германии, Словаки, Венгрии и Украины. Андрей Рыбаков:

О данной ситуации были уведомлены как контрагенты в Российской Федерации – «Транснефть», – так и контрагенты в Польше и Украине. Поэтому, сегодня мы ведем мониторинг ситуации. Ежесуточно, ежечасно.

Пётр Петровский, эксперт аналитического центра:

Здесь мы видим задачу главных корпораций – больше «срубить» денег, нежели обеспечить качество продукции. К сожалению, это олигархический, не всегда соответствующий и союзническим, и партнерским отношениям фактор имеет место быть.

Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на премиальные для нас рынки – в Украину, Польшу и страны Балтии. А это огромные потери для бюджета. Настолько большие, что озвучивать эти цифры можно только после тщательного подсчёта специалистами. По сути, для страны – это катастрофа. «Если требовать компенсацию, то здесь надо говорить по поводу качества нефти» Мера временная, и обязательства перед контрагентами выполним. Но теперь главное – обеспечить внутренний рынок.

Игорь Ляшенко:

Идет посевная, топливо востребовано как никогда, и достаточно востребован наш продукт на экспортных рынках. Цены пиково высокие, поэтому мы имеем как экономические, так и технические издержки. С техническими издержками предприятия определяться в момент капремонта, в августе-сентябре.

Белорусским автолюбителям не стоит беспокоиться. В стране займутся тщательным аудитом качества топлива и в хранилищах, и на АЗС. Хотя такой процесс к закачке нефти российским партнером – это наплевательское отношение ко всей евразийской энергосистеме. Пётр Петровский:

В перспективе Беларусь модернизировала данные производства в рамках создания единого рыка нефти и газа, предусмотренного договором о ЕАЭС. А тогда страдали бы потенциальные продавцы энергоресурсов из того же Казахстана, например, а также потребители. Потому что белорусские бензин, нефтепродукты – это высококачественные продукты, и наши российские коллеги с НПЗ не могут производить такого же качества продукт.

Даже в тех европейских странах, где есть свои перерабатывающие предприятия, доверяют именно нашему топливу и нефтепродуктам. Во-первых, белорусские НПЗ – самые крупные в Европе, во-вторых, выпускают качественный продукт. «Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России И если «международный авторитет» сложно оценить, не исключено, наши российские партнёры живут по другим понятиям. Зато реальные убытки отражаются как на прозрачной поверхности доходов в бюджет, эти цифры, как «деловую репутацию», нельзя утопить в сотнях тысяч тонн «грязной» нефти.

Анжелика Никитина, председатель комитета экономики Витебского облисполкома:

Если на протяжении продолжительного времени «Нафтан» приостановит работу или будет работать, как сегодня, в режиме 50-процентной загрузки, пострадают все отрасли. Традиционно, все связи, которые есть в области в отрасли промышленности, они кооперационно завязаны. Поэтому область много недополучит не только в ВВП, но и в социальном аспекте. А это наши жители, это занятость.