Ледовый сезон в Минске! Возле Дворца спорта открылся мобильный каток

Ледовый сезон в Минске. Возле столичного Дворца спорта открылся мобильный каток. Заниматься можно самостоятельно. А для тех, кто хочет улучшить свои навыки, работают профессиональные инструкторы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каток открыт ежедневно с 10 утра и до полуночи. Для посетителей организован прокат инвентаря. В наличии около 1 300 пар коньков от 24-го до 48-го размера, а также тренажеры для обучения.

Василий Дегтярев, директор мобильного катка:

Каток у нас считается хоть и уличным, но здесь достаточно комфортно даже в минусовую погоду. Потому что каток по кругу защищен у нас ветрозащитными стеклами. Готовимся к новогоднему настроению. Мы здесь с партнерами, с помощью которых будет проходить массовое катание, будем готовить новогоднюю программу. Будут устраиваться мастер-классы для детей по производству пряников, конфет.

На ледовой площадке организовано музыкальное сопровождение. Также для комфорта посетителей есть 250 бесплатных камер хранения. Рядом работают точки общепита с горячими напитками и едой.