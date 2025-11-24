Ледовый сезон в Минске! Возле Дворца спорта открылся мобильный каток

Ледовый сезон в Минске. Возле столичного Дворца спорта открылся мобильный каток. Заниматься можно самостоятельно. А для тех, кто хочет улучшить свои навыки, работают профессиональные инструкторы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ледовый сезон в Минске. Возле столичного Дворца спорта открылся мобильный каток. Заниматься можно самостоятельно. А для тех, кто хочет улучшить свои навыки, работают профессиональные инструкторы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каток открыт ежедневно с 10 утра и до полуночи. Для посетителей организован прокат инвентаря. В наличии около 1 300 пар коньков от 24-го до 48-го размера, а также тренажеры для обучения.
Василий Дегтярев, директор мобильного катка:
Каток у нас считается хоть и уличным, но здесь достаточно комфортно даже в минусовую погоду. Потому что каток по кругу защищен у нас ветрозащитными стеклами. Готовимся к новогоднему настроению. Мы здесь с партнерами, с помощью которых будет проходить массовое катание, будем готовить новогоднюю программу. Будут устраиваться мастер-классы для детей по производству пряников, конфет.
На ледовой площадке организовано музыкальное сопровождение. Также для комфорта посетителей есть 250 бесплатных камер хранения. Рядом работают точки общепита с горячими напитками и едой.
Я здесь катаюсь практически повседневно. Тут лед хороший. Ну, сам я хоккеем занимаюсь, поэтому нравится здесь кататься.
Занимаюсь постоянно, потому что для фигуры, для внешнего вида, для грации. И с тренером занимаюсь, и одна. Тренер покажет, что делать, и начинаю делать иногда одна, без него. Вообще тренер нужен.
Каток у Дворца спорта традиционно принимает посетителей с поздней осени и до середины марта. Сеанс длится 45 минут. Любители активного отдыха могут приобрести абонементы, посетить групповые и индивидуальные занятия.