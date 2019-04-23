«Риски и издержки достаточно большие». Эксперт о потерях Беларуси из-за некачественной российской нефти

Об этом сегодня, 23 апреля, журналистам сообщил заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании на встрече в Национальном центре маркетинга МИД.

Проблемные вопросы по поставкам некачественного сырья сегодня обсуждают в Москве с участием белорусских и российских специалистов. Главная тема встречи – возмещение ущерба из-за «грязного» российского сырья.

Внутри нефтепровода «Дружба» – более 700 тысяч тонн некачественного российского сырья, также «грязной» нефтью заполнена российская труба протяженностью 1500 километров – от Самары до Унечи.

На прошлой неделе белорусская сторона обнаружила превышение содержания хлора в легких фракциях нефти в некоторых случаях аж в 100 раз. Пробы были взяты в присутствии представителей российской компании «Транснефть». Превышение хлорорганики вывело из строя дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Но последствия могли быть еще хуже. Катастрофы удалось избежать только благодаря профессионализму белорусских специалистов.

Петр Петровский, эксперт аналитического центра:

Мы видим здесь классическую безалаберность, безответственность и не всегда желание российских партнеров проверять то качество продукции, которое они производят и добывают.

В этой связи я бы подчеркнул, что белорусская сторона должна в этом отношении ставить вопрос о цене на нефть, потому риски и издержки достаточно большие. И эта безалаберность демонстрирует, что в цену за нефть должны быть вложена страховка для наших нефтеперерабатывающих заводов.

«Времени осталось весьма мало»: белорусские эксперты рассказывают о проблемах с российской нефтью

Чтоб сохранить оборудование, белорусские заводы сократили переработку нефти на Мозырском НПЗ с 27 до 18 тысячи тонн в сутки, на «Нафтане» вообще в два раза. Всё это огромные потери для бюджета. Плюс стоимость восстановительных работ. Ущерб подсчитывается, но счет уже идет на сотни миллионов долларов. Российская сторона пообещала, что вернуться к нормальной работе наши заводы смогут к началу мая.