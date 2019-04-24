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Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно

24 апреля 2019 19:51
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Новости Беларуси. От завода до АЗС. 24 апреля журналистам показали весь путь белорусского топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-1

Как хранят, как проверяют – это многоступенчатый контроль качества. Именно поэтому белорусский продукт так востребован на рынке. После экскурсии и нашему корреспонденту Евгению Пустовому стало ясно, почему белорусский бензин стал брендом страны.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-3

Это, кстати, ситуация забитого катализатора вследствие очень плохого качества топлива.

Петр Лущик 15 лет руководит СТО. Поэтому не понаслышке знает, как некачественное топливо сказывается на работе автомобилей. Барахлит не только мотор.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-5

Петр Лущик, руководитель автосервиса:
Двигатель может выходить из строя буквально в течение месяца. Также некачественное топливо может влиять на исправность работы системы зажигания, топливной системы, системы выхлопа.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-7

Этот автосервис оформлен в национальном стиле. Но не только из-за любви к белорусскому. Автопрофессионал дает совет: как своя рубашка ближе к телу, так и отечественное топливо – для двигателей.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-9

Петр Лущик: 
– А вы на какой заправке заправляетесь?
– Это секрет. На национальной.
– То есть доверять национальным стоит?
– Безусловно. Национальные заправки хотя бы гарантируют качество.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-11

Белорусский бензин должен соответствовать 16 параметрам, дизтопливо – 17. За соблюдением ГОСТов следят на нефтеперерабатывающих заводах. Затем октановое число, концентрацию смол, долю кислорода, содержание серы и воды – в общем, половину из контролируемых параметров – проверяют уже непосредственно на нефтебазах.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-13

– Что вы можете обнаружить здесь?
– Конец кипения. Хорошее топливо, качественное или некачественное.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-15

– А давайте проверим.
– Пришел анализ с концом кипения 198,8ºС. Анализ хороший.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-17

Это одна из лабораторий национального топливного оператора. Международную аккредитацию со сложной аббревиатурой и строгими параметрами получили еще 20 лет назад. Через нее проходит проверку все топливо для столичных АЗС национальной нефтекомпании.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-19

Это крупнейшая нефтебаза страны, с которой топливо поступает не только на все столичные, но и на большинство АЗС «Белоруснефти». Здесь всегда находится пятисуточный запас бензина и дизтоплива – 1313 железнодорожных цистерн. Не смотря на проблемы с российским сырьем у наших нефтеперерабатывающих заводов, здесь резервуары полные.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-21

Анатолий Короткий, директор Минского областного филиала национальной нефтекомпании:
Во-первых, ритмично идут поставки. Во-вторых, сегодня нет смысла замораживать мертвые остатки топлива, то есть замораживать деньги. Топливо и деньги должны обращаться, поэтому в пределах пяти дней запас есть.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-23

Всего у национального оператора нефтепродуктов четыре такие базы и 60 % топливного рынка страны. Несмотря на огромные объемы, каждый бензовоз с завода проходит проверку, а на каждую партию топлива заводят паспорт. И только потом нефтепродукты заливают в резервуары. Перед отправкой в продажу образцы бензина или дизтоплива – снова в лабораторию.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-25

Галина Чехлова, начальник центральной испытательной лаборатории: 
У нас четкая и строгая система контроля. Она как была до этого, так она и существует по сегодняшний день. Мы как контролировали топливо, так и контролируем. Никакой уважающий себя начальник лаборатории не позволит выпустить в обращение некачественный нефтепродукт.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-27

На АЗС еще один – уже третий – раз берут контрольные пробы. И хранят их до реализации последней капли этой партии. Плюс ежемесячный мониторинг.

Сейчас на заправках ажиотажа нет, а качеству топлива нашего национального оператора водители доверяют.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-29

Я всегда доволен и качеством, и динамикой езды. Меня, в принципе, устраивает.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-31

Налажена работа и есть своевременный контроль.

Как проверяют качество белорусского бензина и что о нём говорят водители. Показываем наглядно-33

Процесс контроля отработан годами. Поэтому наш бензин можно встретить на автозаправках под разными брендами, а в других странах вообще любое топливо пытаются выдать за белорусское.

# Бензин

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