Амбициозные планы. Витебская область одной из первых завершила сев яровых зерновых

Новости Беларуси. Северный регион одним из первых в стране завершил сев яровых зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работы в полях продолжаются. Как и конкурс на лучшего работника посевной кампании. В Витебской области он проходит впервые, а имена победителей назовут уже в мае. Получат лидеры и ощутимую финансовую поддержку. Но это позже, а сейчас на полях важны сплоченность и нацеленность на общий результат. По 80 гектаров в сутки. И почти 1,5 тысячи с начала посевной. Энергонасыщенный трактор, инновационная сеялка и хозяйский подход Сергея Игнатьева.

Сергей Игнатьев, механизатор Витебской интеграционной структуры:

С техникой вообще с училища подружился. С 93 года где-то так. С этой - где-то второй год. Нормальная техника, работать можно.

Сергей Игнатьев в числе тех, кто сражается за звание лидера посевной на севере страны. И таких не менее 200. В Витебской области впервые объявили подобный конкурс трактористов во время посевной. Погода в 2019 году позволила витебским аграриям включиться в посевную едва ли не одновременно с южными регионами. Север Беларуси даже вышел в лидеры по темпам ярового сева. Во многом благодаря интеграционным структурам, которые расширяют свои границы и возможности.

Николай Гидранович, начальник отдела растениеводства и механизации интеграционной структуры:

Первоначально в структуру входило 8 хозяйств и порядка 40 тысяч гектар пахотной земли. По состоянию на сегодняшний день – это у нас 23 хозяйства и 107 тысяч гектар.

Яровые зерновые Витебская область уже отсеяла. В самом разгаре – лен, рапс и кукуруза. Ежедневно аграрии северного региона справляются с 10-12 тысячами гектаров.

Борис Ефремов, заместитель председателя Витебского облисполкома:

Стоит задача - до 1 мая завершить сев ярового рапса. Сейчас буквально 4 дня назад приступили к севу льна, из 15 тысяч на сегодня посеяно 5 тысяч, чуть больше. Также до 1 мая мы постараемся эту задачу выполнить. И до 9 мая у нас полностью и по техническому, и по семенам, и по горюче-смазочным материалам, есть вся возможность уложиться по срокам сева кукурузы.

Всего же предстоит обработать и засеять свыше 400 тысяч гектаров – больше прошлогоднего. А значит, и машинный парк к уборке нужно обновить – в планах купить около 300 комбайнов.