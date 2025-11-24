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Белорусские таможенники пресекли ввоз из Евросоюза около 136 кг гашиша

24 ноября 2025 07:17
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Ввоз из Евросоюза для дальнейшей реализации на территории Беларуси и России около 136 килограммов гашиша пресекли белорусские таможенники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские таможенники пресекли ввоз из Евросоюза около 136 кг гашиша-2

Как рассказали в ГТК, грузовик въезжал в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи». Во взаимодействии с российскими коллегами задержаны причастные к преступной схеме. Они действовали по предварительному сговору.

Белорусские таможенники пресекли ввоз из Евросоюза около 136 кг гашиша-4

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси: 
320 брикетов со спрессованным веществом пытались ввезти с территории Польши, используя грузовое транспортное средство, которое перемещало алкогольные напитки. При этом наркотик был сокрыт в специально изготовленном тайнике. Задержать восемь участников преступной группы удалось при проведении оперативно-розыскных мероприятий совместно с российскими таможенниками на территории двух стран. В настоящее время установлено, что задержанные граждане Республики Беларусь и России являются пособниками в совершении преступления. Организаторами же являются граждане Литвы.

Теперь преступники, а их возраст – от 30 до37, могут лишиться свободы сроком вплоть до 20 лет.

# Наркотики # Таможня Беларуси # Сергей Парфенов # Граница # Государственный таможенный комитет Республики Беларусь

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