Белорусские таможенники пресекли ввоз из Евросоюза около 136 кг гашиша

Ввоз из Евросоюза для дальнейшей реализации на территории Беларуси и России около 136 килограммов гашиша пресекли белорусские таможенники, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказали в ГТК, грузовик въезжал в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи». Во взаимодействии с российскими коллегами задержаны причастные к преступной схеме. Они действовали по предварительному сговору.

Сергей Парфенов, начальник главного управления организации борьбы с контрабандой Государственного таможенного комитета Беларуси:

320 брикетов со спрессованным веществом пытались ввезти с территории Польши, используя грузовое транспортное средство, которое перемещало алкогольные напитки. При этом наркотик был сокрыт в специально изготовленном тайнике. Задержать восемь участников преступной группы удалось при проведении оперативно-розыскных мероприятий совместно с российскими таможенниками на территории двух стран. В настоящее время установлено, что задержанные граждане Республики Беларусь и России являются пособниками в совершении преступления. Организаторами же являются граждане Литвы.

Теперь преступники, а их возраст – от 30 до37, могут лишиться свободы сроком вплоть до 20 лет.