«Парковый марафон» – около 300 человек приняли участие в любительских забегах

Традиционный праздник спорта и здорового образа жизни. «Парковый марафон» в очередной раз собрал любителей бега со всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 300 человек приняли участие в состязаниях. Опытные марафонцы испытали силы на дистанции в 21 километр, новички поборолись за первенство на пяти километрах. Быть отважным и иметь хорошую закалку – таким секретом победы поделились участники.

Не страшно, снег придает рождественскую атмосферу. Бег добавляет хорошее настроение и позволяет не думать о тяжелых километрах, которых всего 5. Они так тяжело даются. Это очень классно.