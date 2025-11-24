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«Парковый марафон» – около 300 человек приняли участие в любительских забегах

24 ноября 2025 06:54
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Традиционный праздник спорта и здорового образа жизни. «Парковый марафон» в очередной раз собрал любителей бега со всей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Парковый марафон» – около 300 человек приняли участие в любительских забегах-2

Около 300 человек приняли участие в состязаниях. Опытные марафонцы испытали силы на дистанции в 21 километр, новички поборолись за первенство на пяти километрах. Быть отважным и иметь хорошую закалку – таким секретом победы поделились участники.

«Парковый марафон» – около 300 человек приняли участие в любительских забегах-4

Не страшно, снег придает рождественскую атмосферу. Бег добавляет хорошее настроение и позволяет не думать о тяжелых километрах, которых всего 5. Они так тяжело даются. Это очень классно.

«Парковый марафон» – около 300 человек приняли участие в любительских забегах-6

Впечатления супер, вообще, мне очень нравится.

Всех участников ждали медали, а для победителей и призеров подготовили специальные призы. Для многих это не просто соревнование, а возможность встретиться с единомышленниками и почувствовать единство бегового сообщества.

# Спорт Беларуси

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