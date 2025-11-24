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Неделя кибербезопасности стартует в Беларуси

24 ноября 2025 06:28
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Рассказать людям о новых схемах мошенничества призвана Неделя кибербезопасности, которая сегодня, 24 ноября, стартует в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране пройдут тематические акции. Особое внимание – противодействию телефонному и онлайн-мошенничеству. Также состоятся встречи со школьниками и пенсионерами. Это наиболее уязвимые категории. 

Неделя кибербезопасности стартует в Беларуси-2

Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:
Ее главная задача – повысить осведомленность населения о новых схемах мошенничества и сформировать культуру безопасного поведения в интернете. В рамках акций особое внимание будет уделено противодействию телефонному и онлайн-мошенничеству, а также профилактике вовлечения граждан, особенно молодежи, в незаконные схемы по обналичиванию денежных средств. Отдельный фокус будет сделан на защите наиболее уязвимых категорий – пенсионеров и несовершеннолетних. МВД приглашает всех граждан принять активное участие в мероприятиях акций, чтобы повысить свою цифровую грамотность и надежно защитить себя и свои сбережения от киберугроз.

В Беларуси уровень киберпреступности снижается. По итогам 10 месяцев количество таких злодеяний уменьшилось на 9 %. Однако в МВД подчеркивают: расслабляться рано – новые цифровые угрозы продолжают эволюционировать.

# Мошенничество # Интернет-мошенничество

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