Неделя кибербезопасности стартует в Беларуси

Рассказать людям о новых схемах мошенничества призвана Неделя кибербезопасности, которая сегодня, 24 ноября, стартует в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране пройдут тематические акции. Особое внимание – противодействию телефонному и онлайн-мошенничеству. Также состоятся встречи со школьниками и пенсионерами. Это наиболее уязвимые категории.