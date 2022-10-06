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Лукашенко – Снопкову: «Что же это такой у вас за экономически бешеный рост, который привел к обнищанию людей?»

06 октября 2022 17:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7 -8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

Лукашенко – Снопкову: «Что же это такой у вас за экономически бешеный рост, который привел к обнищанию людей?»-1

А пока курс экономической теории. Николай Снопков уверяет, инфляция – неизменная спутница экономического роста.

Лукашенко – Снопкову: «Что же это такой у вас за экономически бешеный рост, который привел к обнищанию людей?»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что же это такой у вас за экономически бешеный рост, который привел к обнищанию людей? Инфляция – это обнищание людей. И тем более, если мы, с другой стороны, не поднимаем заработную плату и доходы населения. А вы мне тут рассказываете эти анекдоты кабинетные.

Лукашенко – Снопкову: «Что же это такой у вас за экономически бешеный рост, который привел к обнищанию людей?»-7

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Товарищ Президент, не анекдоты. У нас слишком открытая экономика, у нас самая открытая экономика в мире.

Лукашенко – Снопкову: «Что же это такой у вас за экономически бешеный рост, который привел к обнищанию людей?»-10

Александр Лукашенко:
Так я вам хочу сказать, инфляция у вас будет на конец года нормальная. Николай Геннадьевич, слушай, мы с тобой экономисты – сказать нечего.

Николай Снопков:
Что значит нечего?

Александр Лукашенко:
Ну нечего. Игорь Петрович, может быть, отчасти, может, Наталья Ивановна, хотя опытный человек, они могут чего-то не понять. А я же чувствую, что за кадром.

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# Инфляция в Беларуси # Экономика # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Наталья Кочанова # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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