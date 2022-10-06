Роман Головченко предложил ввести единую закупочную цену на продукты, как в Советском Союзе

Президент недоволен работой правительства по ценообразованию. Хотя Роман Головченко уверяет, что система контроля у нас самая жесткая в СНГ, но если инфляция растет, можно ли назвать ее рабочей? Премьер кивает на события февраля-марта, мол, тогда случился всплеск.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Цены производителей сельхозпродукции – это медицинский факт – растут темпами выше готовой переработанной продукции. Нам надо принять решение по двум вопросам. Если мы берем регулировать цены от сырья до готовой продукции, значит, мы идем по этому пути. Тогда мы во всей стране устанавливаем единую закупочную цену на молоко, как это было в Советском Союзе. Я такую инструкцию нашел.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так у нас закупочные цены, по-моему, у Зайца все в кармане, у министра. Они там определяют.

Роман Головченко:

Нет, у нас нет единой закупочной цены на молоко. И на мясо, и так далее. Второй момент – это принять решение о полном запрете бартера. Это те схемы, в которых рождаются все комбинации. Когда все друг с другом обмениваются. Один другому средства защиты растений, тот тому зерно, этот за зерно мясо, тот за мясо колбасу. В итоге там не разберется никто, даже Комитет госконтроля. И вот там складываются все дисбалансы и искажения, которые потом приводят к злоупотреблениям. Это два принципиальных вопроса, по которым нужен ваш уровень принятия решений.

Свое решение Президент озвучит чуть позже.

Читайте также:

Лукашенко: «Зачем в школу закупать через посредников свеклу несчастную, капусту? Зачем? Кого мы кормим?»

«Я вынужден вмешиваться в ситуацию». Лукашенко заявил, что чиновники не справляются с ростом цен

Александр Лукашенко: с 6 октября запрещается всякий рост цен