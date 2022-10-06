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«Я вынужден вмешиваться в ситуацию». Лукашенко заявил, что чиновники не справляются с ростом цен

06 октября 2022 16:26
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

«Я вынужден вмешиваться в ситуацию». Лукашенко заявил, что чиновники не справляются с ростом цен-1

Высокий уровень инфляции в фокусе особого внимания. Рост этого показателя полностью нивелирует усилия властей по увеличению доходов белорусов, которые в реальном выражении с начала 2022 года только падают. Для подобных скачков есть и объективные причины. Бесследными не остались западные санкции. Да и вообще инфляция в нынешнее время – болезнь мировая. Но это не повод забывать о благосостоянии народа.

«Я вынужден вмешиваться в ситуацию». Лукашенко заявил, что чиновники не справляются с ростом цен-4

Главе государства известны лазейки, которые используют производители для необоснованного повышения цен. И это нужно искоренять. По итогам совещания Александр Лукашенко ожидает от участников мероприятия действенных предложений по выходу из сложившейся ситуации.

О поставленных задачах – в материале Алены Сыровой.

«Я вынужден вмешиваться в ситуацию». Лукашенко заявил, что чиновники не справляются с ростом цен-7

Информация для понимания, прежде чем расскажем о подробностях совещания Президента с экономическим блоком: его форма, формат, порядок менялся буквально накануне. С учетом фактов, которые легли на стол главы государства, он принял ряд решений. Так, докладчиком номер один стала глава Белстата, а не вице-премьер, как планировали. А в зале на протяжении всей дискуссии оставались журналисты пула. А что, собственно, прятать? Показатели инфляции, о которых отчитывается правительство, или рост цен в магазинах, который видят все, кроме, разве что, тех, кто оторван от реальности?

Лукашенко: «Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года. Примерно на 3 %». Подробности.

«Я вынужден вмешиваться в ситуацию». Лукашенко заявил, что чиновники не справляются с ростом цен-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Можно отчасти понять рост цен на импортные товары. Но почему наблюдаем постоянное повышение стоимости того, что производим сами? Цены на сырье не выросли, на топливо и прочее, что мы всегда стонали: рост цен на нефть, на газ – тоже не выросли. Продовольственные товары подорожали почти на 13 % с начала года. Цены растут даже на позиции ежедневного спроса, контроль за которыми самый жесткий. Я вынужден вмешиваться в ситуацию. Уже очевидно, что правительство, профсоюзы, облисполкомы, Мингорисполком, депутаты, Комитет госконтроля не справляются с растущим валом цен.

Александр Лукашенко: с 6 октября запрещается всякий рост цен.

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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