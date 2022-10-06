«Я вынужден вмешиваться в ситуацию». Лукашенко заявил, что чиновники не справляются с ростом цен

Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

Высокий уровень инфляции в фокусе особого внимания. Рост этого показателя полностью нивелирует усилия властей по увеличению доходов белорусов, которые в реальном выражении с начала 2022 года только падают. Для подобных скачков есть и объективные причины. Бесследными не остались западные санкции. Да и вообще инфляция в нынешнее время – болезнь мировая. Но это не повод забывать о благосостоянии народа.

Главе государства известны лазейки, которые используют производители для необоснованного повышения цен. И это нужно искоренять. По итогам совещания Александр Лукашенко ожидает от участников мероприятия действенных предложений по выходу из сложившейся ситуации. О поставленных задачах – в материале Алены Сыровой.

Информация для понимания, прежде чем расскажем о подробностях совещания Президента с экономическим блоком: его форма, формат, порядок менялся буквально накануне. С учетом фактов, которые легли на стол главы государства, он принял ряд решений. Так, докладчиком номер один стала глава Белстата, а не вице-премьер, как планировали. А в зале на протяжении всей дискуссии оставались журналисты пула. А что, собственно, прятать? Показатели инфляции, о которых отчитывается правительство, или рост цен в магазинах, который видят все, кроме, разве что, тех, кто оторван от реальности? Лукашенко: «Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года. Примерно на 3 %». Подробности.