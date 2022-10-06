Лукашенко: «Зачем в школу закупать через посредников свёклу несчастную, капусту? Зачем? Кого мы кормим?»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.

Чуть позже этот факт премьер и его замы попытались оспорить, но не стали отрицать факты, что есть необоснованное повышение цен производителями продукции, недобросовестное посредничество (хотя Александр Лукашенко давно требует искоренить это явление). Яркий пример, как спекулянты наживаются на сбоях, на которые почему-то до сих пор компетентные органы закрывают глаза.