Лукашенко: «Зачем в школу закупать через посредников свёклу несчастную, капусту? Зачем? Кого мы кормим?»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко запретил повышение цен в Беларуси и поручил обуздать инфляцию – в 2023 году не более 7-8 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства 6 октября провел большое совещание с экономическим блоком правительства. Главная тема разговора – ценовая ситуация в стране.
Чуть позже этот факт премьер и его замы попытались оспорить, но не стали отрицать факты, что есть необоснованное повышение цен производителями продукции, недобросовестное посредничество (хотя Александр Лукашенко давно требует искоренить это явление). Яркий пример, как спекулянты наживаются на сбоях, на которые почему-то до сих пор компетентные органы закрывают глаза.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Комитет госконтроля докладывает: есть факты, когда яблоки, лук, свеклу, капусту, выращенные нашими сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой по 300 %. Не будут сидеть сегодня-завтра где надо, я тебя посажу. Публично тебя предупреждаю. Задействуй кого хочешь. Никаких дел. Это зачем в школу закупать через посредников свеклу несчастную, капусту? Зачем? Кого мы кормим?
Читайте также:
«Я вынужден вмешиваться в ситуацию». Лукашенко заявил, что чиновники не справляются с ростом цен
Александр Лукашенко: с 6 октября запрещается всякий рост цен
Лукашенко: «Реальные доходы населения упали ниже уровня прошлого года. Примерно на 3 %»