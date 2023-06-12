Лукашенко: «Попытка Запада была обречена на провал!» Чего достигли Беларусь и Россия в экономике?

Отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться. Об этом заявил Александр Лукашенко в поздравлении в честь Дня России, направленном Владимиру Путину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россию связывают тесные партнерские отношения, упор в сотрудничестве делается не только на традиционные отрасли, но и на высокотехнологичные сферы. Знаковым этапом на пути интеграции двух стран стало принятие союзных программ. Как они реализуются и почему сегодня межрегиональное сотрудничество в приоритете? Тему продолжит Полина Королева. Общее экономическое и социальное пространство, постоянно растущий уровень интеграции. По-настоящему тесные и дружественные отношения связывают Беларусь и Россию. Работа, которая выстраивалась годами, видна и в цифрах товарооборота. В этом году уже плюс более чем 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, который стал рекордным – был преодолен рубеж в 50 миллиардов долларов. С такими экономическими показателями трудно не считаться. Особенно если учитывать, что сегодня все зависит именно от экономики.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Надо отметить еще и качественные изменения. В прошлом году мы вышли на положительное сальдо. За последние 10-15 лет это первый год с таким результатом. Этому есть много объяснений. И решение двух глав государств о создании институциональных условий, я сейчас говорю о 28 программах Союзного государства, которые создают равные условия хозяйствования всех субъектов хозяйствования. И инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение. Но мне больше нравится технологический суверенитет наших государств. То есть это сумма тоже значимая, исчисляется десятками миллионов долларов. Но это не предел. Мы видим по той активности, которую занимают и главы государств, и главы правительств, и министерства, по той частоте встреч, в том числе лидеров Беларуси и России. Мы видим, что эти результаты прошлого года, они однозначно будут превышены. В основе развития интеграции сотрудничество регионов. Сегодня поставки белорусской продукции налажены во все области России. Но важнее не просто торговать, ставка на производственную кооперацию. Такой позиции придерживаются обе страны.

Михаил Евраев, губернатор Ярославской области:

Возможности огромные, нам надо сделать дорожную карту, о чем мы и договорились с министром промышленности Беларуси, и дальше по этой карте двигаться, максимально тесно сотрудничать. Если говорить про сельхозтехнику, в Ярославской области очень востребована белорусская техника. И мы бы хотели в больших объемах ее приобретать, потому что наши сельхозпроизводители в ней заинтересованы. Мы заинтересованы в том, чтобы обмениваться и промышленной продукцией, те же самые электробусы обсуждались или автобусы. То есть возможностей много для совместной работы. Сегодня продолжается проработка новых логистических путей. В том числе судоходных. Пристальное внимание Беларуси – к морским причалам в Мурманске и Санкт-Петербурге. Однако и Ярославская область может стать новой точкой отправления отечественных грузов по Волге. Новые пути поставок стали актуальной задачей после введения незаконных ограничений со стороны Запада. Однако санкции дали и неожиданный эффект – поспособствовали ускорению интеграционных процессов.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Часто сейчас в различных встречах с дипломатами из третьих стран и в рамках региональных поездок по России можно слышать фразу: как хорошо, что эти санкции были введены. Российские аграрии с 2014 года говорят: никогда такого уровня российское сельское хозяйство бы не достигло, если бы не было этих санкций. К примеру, цифровая сфера. Это был серьезнейший вызов, серьезнейший толчок посмотреть на своих производителей, своих поставщиков. Из всех европейских стран Беларусь имеет самый большой опыт борьбы с санкциями. Развивается национальный проект «Импортозамещение», запущенный в 2009 году, с одной стороны, как ответ на санкционную политику, с другой – как реакция на последствия мирового кризиса. И хоть на первых этапах проект часто сталкивался с критикой (в том числе внутри страны), время показало, что только так удалось сохранить и модернизировать базовые отрасли промышленной сферы. Сегодня по линии импортозамещения наш главный союзник – самый надежный партнер. Дмитрий Крутой: проект импортозамещения получил новое дыхание. Подробности.

Возможные проекты обсуждаются на самом высоком уровне. Александр Лукашенко лично общается с главами регионов. И замечание от Президента звучит одно: надо укреплять отношения, наращивать товарооборот, искать новые механизмы. И, вопреки попыткам Запада, выстоять. Лукашенко о политике Запада: потом пусть не обижаются, бесконечно это продолжаться не может. Читайте здесь. Беларусь и Россия противостоят вызовам вместе. Ответ на санкции – более тесная кооперация, налаживание прямых связей между регионами. Весомый вклад в подобную деятельность вносит Форум регионов. Прошлогодний был первым после утверждения 28 союзных программ. Его результатом стали контракты на один миллиард долларов. По ожиданиям организаторов, в этом году портфель соглашений увеличится.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Большое направление для нашей страны – это региональное взаимодействие. Те регионы Российской Федерации, которые были представлены на выставке «Белагромаш», говорят об успешной взаимном сотрудничестве между нашей страной и регионами Российской Федерации. И многие региональные руководители, находясь с визитом в нашей стране, встречаясь с Президентом нашей страны, неоднократно подчеркивали, что это взаимодействие должно развиваться практически со всеми. И есть потенциал. И мы должны использовать этот потенциал, начиная от сельского хозяйства, заканчивая высокими технологиями.

Уже в конце июня в Уфе пройдет 10-й юбилейный Форум регионов. Предстоит подвести итоги, посмотреть на реализацию межрегионального сотрудничества в разрезе. На площадке форума традиционно пройдет выставка достижений в разных сферах деятельности. Беларусь представит весь модельный ряд техники, в том числе пассажирской. Со знаковой новинкой этого года в Сочи уже познакомились посетители выставки «Евразия – наш дом», где презентовали евразийский электробус с уровнем локализации в 80 %.