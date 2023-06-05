Лукашенко о политике Запада: потом пусть не обижаются, бесконечно это продолжаться не может

По мнению белорусского лидера, нынешний приезд Антона Алиханова только закрепит совместные достижения и расширит возможности долгосрочного сотрудничества. Тем более, что есть серьезный потенциал для развития кооперации в разных сферах. Это подтверждают и цифры. За прошлый год товарооборот с Калининградской областью превысил 400 миллионов долларов. А за три месяца текущего наторговали уже на 130 миллионов. Мы поставляем в регион строительные материалы, корма для животных. Частью повседневной жизни калининградцев стали белорусские автобусы и троллейбусы.

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня есть возможность расширить пассажирский парк за счет электробусов. Традиционной сферой сотрудничества остается строительство. Сегодня в Калининградской области возводят портовые терминалы и музейные комплексы. Беларусь готова не только поставлять материалы, но и активно помогать с реализацией проектов. Есть потенциал и в аграрном секторе: опыт нашей страны может быть востребован, особенно по части мелиорационных работ. Как отметил Александр Лукашенко, отношениям беларуси и Калининградской области не помешали даже масштабные санкции со стороны Европы и Запада.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уверен, вы со мной согласитесь, что предпринятая Западом в 2022 году беспрецедентная попытка ограничить наше общение с вами, свободное движение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом как из России, так и из Беларуси была обречена на провал. Сейчас мы в этом абсолютно убеждены. Как бы нас ни пытались разделить искусственными барьерами, не получится. Но это опасно. Потому что это уже экономическая война. И не только экономическая. Которую нам безумцы эти известные пытаются объявить, России и Беларуси, не первый раз. Потом пусть не обижаются. Притом мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы. Пока с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это продолжаться не может. И поэтому, подчеркиваю, руководство балтийских государств (да, наверное, и Польши) должно это прекрасно понимать. Мы эти сложности преодолеваем. У нас накоплен определенный потенциал в промышленной сфере, особенно в производственной кооперации, так и в области других направлений сотрудничества: гуманитарной, сельского хозяйства и так далее.