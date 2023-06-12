Дмитрий Крутой: проект импортозамещения получил новое дыхание

Отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться и углубляться. Об этом заявил Александр Лукашенко в поздравлении в честь Дня России, направленном Владимиру Путину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается белорусско-российских отношений, они являются поистине дружественными. И это настоящий стержень для ЕАЭС и СНГ. Об этом на минувшей неделе Александр Лукашенко заявил на встрече со своим российским коллегой в Сочи. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов. Товарооборот между странами постоянно растет. В этом году уже плюс более чем 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, который стал рекордным. Был преодолен рубеж в 50 миллиардов долларов. И все это несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и усиливающиеся незаконные санкции со стороны коллективного Запада. Беларусь их преодолевает в тесном сотрудничестве с Россией.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Наш большой национальный проект импортозамещения, который начинался в 2009 году. С одной стороны как ответ на санкционную политику, с другой – как реакция на последствия мирового финансового кризиса. Было очень много скепсиса, нашего внутреннего в том числе, было много критики. Тем не менее мы сегодня видим, что базовые отрасли нашей промышленности сохранены и модернизированы, в том числе благодаря проекту импортозамещения. Сейчас он развивается, получил новое дыхание. Мы кооперируемся с Российской Федерацией очень активно, сейчас выделены серьезные финансовые ресурсы благодаря договоренностям Президента. В первую очередь в сфере промышленности. Но и в сельском хозяйстве, и в строительстве, в любой сейчас отрасли экономики у нас есть примеры успешной работы и борьбы с этим незаконным давлением, которое оказывается.