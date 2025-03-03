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Лукашенко: ни в коем случае нельзя гробить магазины шаговой доступности в угоду каким-то сетевикам

03 марта 2025 16:51
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Начавшаяся в Беларуси пятилетка качества, учитывая, разумеется, далеко не самую благоприятную мировую конъюнктуру, будет непростой, потому национальная экономика должна работать как часы, следуя четкому, взвешенному и прагматичному плану. Такова тональность сегодняшних заявлений Президента, адресованных правительству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глобально есть запрос на то, чтобы не отдавать внутренний рынок торговым сетям, чтобы в перспективе в их же сетях не оказаться. 

Лукашенко: ни в коем случае нельзя гробить магазины шаговой доступности в угоду каким-то сетевикам-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Надо не забывать главное – магазины, которые были в свое время в советской торговле, как мы их называем, шаговой доступности. Ни в коем случае нельзя их гробить в угоду каким-то сетевикам: потом сговор, потом борьба. Ладно, сегодня «диктатура», мы же запросто справляемся с этими сетями. А если упустим, если не сможем? Они будут управлять страной. Не говоря уже о потребителях, которые будут приходить в эти магазины. Должна быть нормальная конкуренция, и магазины шаговой доступности должны работать всегда, надо поощрять их. Чем больше, тем лучше. Надо прекратить всякое создание новых сетей: у нас их в Беларуси предостаточно. Это задача правительства и прежде всего местных органов власти.

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# Александр Лукашенко # Алена Сырова # Экономика # Торговля

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