Подписано сотни соглашений! Как Форум регионов Беларуси и России изменил союзную экономику
На XIII Форуме регионов Беларуси и России планируют подписать контракты более чем на миллиард рублей. Такую сумму озвучили в Совете Республики, где 22 апреля вновь собрался оргкомитет подготовке масштабного мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предстоящий Форум регионов пройдет 25 и 26 июня в Минске и столичной области. В нем примут участие представители всех областей нашей страны и большинства регионов России.
На Форуме регионов Беларуси и России планируется заключить договоров более чем на 1 млрд рублей
К масштабному мероприятию проходит подготовка и в регионах Беларуси. Так, Брестская область традиционно использует площадку форума для встреч со стратегическими партнерами. Россия является основным торговым партнером региона. Брестская область традиционно показывает хорошую положительную экспортную динамику. Так, по итогам первых двух месяцев 2026 года показатели выросли почти на 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Уже прорабатывается ряд совместных встреч на XIII Форуме регионов. Ожидается активное общение с закрепленными за Брестской областью регионами – это Иркутская, Пензенская и Орловская области России.
Подготовка к XIII Форуму регионов Беларуси и России стартовала в Совете Республики
Иван Красовский, начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности Брестского облисполкома:
В этом году планируется подписание ряда соглашений по линии облисполкома, по линии городских исполнительных комитетов. Также будут подписываться наши районы. Мы планируем принять активное участие в выставке, которая будет проходить в рамках Форума регионов. Будет представлено предприятие пищевой промышленности, Брестский научно-технологический парк. Также ряд предприятий Брестской области будет участвовать в тематических экспозициях Форума. Отдельное внимание будет уделено развитию сотрудничества в сфере туризма.
Региональное сотрудничество остается локомотивом союзной экономики. За 10 лет Форум прошел путь от площадки для обсуждения агропромышленной кооперации до главного интеграционного инструмента. Было подписано сотни соглашений и несколько тысяч двусторонних контрактов, общая сумма которых превысила 20 миллиардов рублей. Тесная кооперация в различных секторах – от промышленности до сельского хозяйства – укрепляет экономический суверенитет как Беларуси, так и России.