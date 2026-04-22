Подписано сотни соглашений! Как Форум регионов Беларуси и России изменил союзную экономику

На XIII Форуме регионов Беларуси и России планируют подписать контракты более чем на миллиард рублей. Такую сумму озвучили в Совете Республики, где 22 апреля вновь собрался оргкомитет подготовке масштабного мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоящий Форум регионов пройдет 25 и 26 июня в Минске и столичной области. В нем примут участие представители всех областей нашей страны и большинства регионов России.