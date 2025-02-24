В Минске открылся инжиниринговый центр российского холдинга «Швабе»

Александр Лукашенко 24 февраля провел переговоры с губернатором Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С Евгением Куйвашевым наш Президент не виделся около 6 лет, но это не помеха эффективному партнерству по многим направлениям. Товарооборот достиг почти миллиарда долларов в год. Это лучший показатель за последнее время.

В Минске с участием российского холдинга «Швабе» создано новое предприятие по очень перспективному направлению – композитные изделия сложной формы.