В Минске открылся инжиниринговый центр российского холдинга «Швабе»
Александр Лукашенко 24 февраля провел переговоры с губернатором Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С Евгением Куйвашевым наш Президент не виделся около 6 лет, но это не помеха эффективному партнерству по многим направлениям. Товарооборот достиг почти миллиарда долларов в год. Это лучший показатель за последнее время.
В Минске с участием российского холдинга «Швабе» создано новое предприятие по очень перспективному направлению – композитные изделия сложной формы.
Андрей Голобородько, руководитель инжинирингового центра российского холдинга в Минске:
Мы планируем сотрудничать с Академией наук, с нашими компаниями в холдинге «Швабе» для изготовления корпусов для аппаратов дистанционного зондирования Земли.
В штате совместного производства 20 человек, но польза огромная. Композитные материалы легче, прочнее традиционных, их используют при создании ракет, самолетов и автомобилей. Сейчас такие боксы для новорожденных покупаем в Венгрии и Италии. Самые важные композиты будем выпускать из белорусских материалов и по белорусской технологии.
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области России:
В Беларуси сейчас создается авиационный кластер. И у нас развивается авиационная промышленность. И создание этого инжинирингового центра поможет со сложившимися компетенциями, которые уже есть и будут разработаны здесь, в Минске, применить в том числе в авиационном строении здесь, в Беларуси. И мы эти вещи будем применять и у нас.
Теме промышленной кооперации посвятили заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Свердловской области. На встрече, а это уже шестая, обсудили расширение сотрудничества в промышленности, агропромышленной сфере, здравоохранении, дорожном хозяйстве, науке и образовании. Читайте здесь.
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