За 2024-й в Беларуси сэкономлено более 600 тыс. тонн топлива

Широкая география партнерства Беларуси с государствами, регионами и их объединениями говорит о заинтересованности мировых игроков в развитии взаимодействия с нашей страной. И не последнюю роль в этом играет эффективность белорусской экономики, одним из ключевых индикаторов которой является энергоемкость ВВП. Это важнейший показатель для любого государства мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем он ниже, тем эффективнее страна использует свои энергоресурсы при производстве товаров и услуг. Как следствие, сокращается импорт, а вместе с этим уменьшается и зависимость от внешних поставщиков.

Беларусь давно и последовательно проводит энергосберегающую политику. И это дает свои результаты. Например, темпы снижения энергоемкости ВВП у нас выше, чем в ЕС. Только за 2024 год сэкономлено более 600 тысяч тонн топлива. Как сообщили 27 февраля на коллегии Департамента по энергоэффективности, за минувшую четверть века Беларуси удалось уменьшить энергоемкость более чем наполовину. При этом ВВП вырос почти в два с половиной раза.

Виталий Крецкий, директор Департамента по энергоэффективности:

Основной вклад вносят новые технологии, модернизация производств и это направление – половина от всего объема сэкономленных энергоресурсов. Наш основной нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Модернизировали одну колонну, снизили удельный расход порядка 13 %. Это ведет к повышению качества продукции, повышению конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынке.