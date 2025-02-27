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За 2024-й в Беларуси сэкономлено более 600 тыс. тонн топлива

27 февраля 2025 17:12
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Широкая география партнерства Беларуси с государствами, регионами и их объединениями говорит о заинтересованности мировых игроков в развитии взаимодействия с нашей страной. И не последнюю роль в этом играет эффективность белорусской экономики, одним из ключевых индикаторов которой является энергоемкость ВВП. Это важнейший показатель для любого государства мира, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Чем он ниже, тем эффективнее страна использует свои энергоресурсы при производстве товаров и услуг. Как следствие, сокращается импорт, а вместе с этим уменьшается и зависимость от внешних поставщиков.

За 2024-й в Беларуси сэкономлено более 600 тыс. тонн топлива-2

Беларусь давно и последовательно проводит энергосберегающую политику. И это дает свои результаты. Например, темпы снижения энергоемкости ВВП у нас выше, чем в ЕС. Только за 2024 год сэкономлено более 600 тысяч тонн топлива.

Как сообщили 27 февраля на коллегии Департамента по энергоэффективности, за минувшую четверть века Беларуси удалось уменьшить энергоемкость более чем наполовину. При этом ВВП вырос почти в два с половиной раза.

За 2024-й в Беларуси сэкономлено более 600 тыс. тонн топлива-4

Виталий Крецкий, директор Департамента по энергоэффективности:
Основной вклад вносят новые технологии, модернизация производств и это направление – половина от всего объема сэкономленных энергоресурсов. Наш основной нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Модернизировали одну колонну, снизили удельный расход порядка 13 %. Это ведет к повышению качества продукции, повышению конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

За 2024-й в Беларуси сэкономлено более 600 тыс. тонн топлива-6

Сегодня в Беларуси действует уже шестая по счету государственная программа «Энергосбережение». Экономия топливно-энергетических ресурсов достигается за счет внедрения современных технологий, оборудования, оптимизации систем теплоснабжения. Показатель бережливость должен снизиться на 7 % по итогам пятилетки.

На следующую заложено 5-процентное уменьшение. При этом уровень нашей энергетической самостоятельности составляет почти 30 %. То есть именно настолько Беларусь обеспечивает потребности в энергоресурсах за счет собственных мощностей. И во многом благодаря запуску БелАЭС.

# Государственная политика # Виталий Крецкий

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