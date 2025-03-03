Лукашенко: зарплаты в регионах должны быть примерно такими же, как в Минске!

Многие министры сохранили свои портфели. Изменения затронули только одно ведомство – Министерство связи и информатизации. Его новым руководителем назначен Кирилл Залесский. Во время разговора глава государства поставил конкретные задачи перед каждой структурой в отдельности и перед всем правительством в целом. Речь шла о важнейших направлениях: ценообразование, зарплаты, кадровая и налоговая политика, развитии IT-отрасли. Следующая пятилетка будет непростой, потому работать экономика должна по четкому плану. Ответственность за выполнение поручений будет лежать на первом вице-премьере – Николае Снопков, курирующем эту сферу в правительстве, подчеркнул Президент. В частности, Александр Лукашенко отметил необходимость привлечения инвестиций и реализации значимых для страны проектов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу обозначить особенность работы будущего правительства, на которой я буду настаивать. Особенность заключается в том, что больший значительно вес в правительстве будут иметь заместители премьер-министра. Сегодня за столом блок, которым будет заниматься вице-премьер Снопков. Все министры, здесь присутствующие, кроме главы Администрации, которые напрямую подчиняются Президенту, – это блок которым будет заниматься Николай Геннадьевич Снопков. Хочу еще раз обозначить, что для данного блока и Николая Геннадьевича лично основная задача – экономический рост, а это прежде всего инвестиции.

Вы знаете инициативу «Один район – один проект». Эта инициатива имеет свое развитие. Она контролируется непосредственно вице-премьером. И я готов к тому, чтобы на основании этой инициативы мы видели новые идеи, но инвестиции должны нарастать. И мы планируем, что за пятилетку мы получим рост инвестиций примерно на треть. Реализация очень крупных инвестиционных проектов, которые реализуются, я надеюсь, что появятся и новые, с Китаем, допустим, за которые отвечает Николай Геннадьевич. Это БНБК-3, «Великий камень», производство легковых автомобилей. Мы вместе с китайскими нашими друзьями и партнерами реализуем и другие проекты. Нам нужно обязательно обратить внимание на отток людей из регионов. Ни в коем случае нельзя допускать этого оттока. Дифференциация в заработной плате должна быть сокращена. Люди должны получать заработную плату в регионах, примерно такую же, как в Минске.